Sexismus-Vorwurf: Riesen-Wirbel um Derby-Karikatur des FC St. Pauli

Gerade mal 48 Stunden vor dem Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV (Montag, 20.30 Uhr) gibt es große Aufregung um eine Karikatur. Eigentlich wollten die Kiezkicker mit dem Mini-Comic ihre Fans nur unterhalten und auf das Derby einstimmen – doch das ging nach hinten los. Stattdessen warfen Hunderte Kommentare dem FC St. Pauli Sexismus vor.

Die Zeichnung von Michael Pahl, der nicht nur gut zeichnen kann, sondern auch Vorsitzender des Museumsvereins 1910 e.V. ist, war eigentlich als Unterhaltung gedacht. „Ein Schmunzler“, so kündigte St. Pauli die Illustration in den sozialen Netzwerken an, habe Pahl „aus dem Handgelenk gezaubert“. Nicht alle Anhänger waren jedoch gut darauf zu sprechen.

FC St. Pauli: Sexismus-Vorwurf wegen Karikatur vor HSV-Derby

Die vier Bilder des Mini-Comics zeigen vier Stimmungslagen, in denen sich ein Mann befindet, während er das Derby schaut. „Wie Du Dich selbst siehst“, „Wie Deine Freundin Dich sieht“, „Wie Deine Eltern Dich sehen“ und „Wie Du wirklich aussiehst“. Das Problem dabei: Es ist auf allen vier Bildern ein Mann zu sehen.

In kürzester Zeit hatte das Posting bei Facebook mehrere Hundert Kommentare. „Schade, dass ihr damit mal wieder voll in die Sexismus-Kiste greift und nur vermeintlich nur hetero und cis-männliche Fans repräsentiert“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer prangert an: „Ich dachte Sexismus wird in diesem Verein nicht so gern gesehen? Football has no gender“.

FC St. Pauli: Fans werfen wegen Derby-Comic Sexismus vor

Allerdings sah nicht jeder die Karikatur so kritisch. „Ich als Frau habe die Zeichnung gleich ohne jeden Hintergedanken umgestrickt und mich da gesehen! Denn ich bin hier der Fußballfan! An so Sachen wie Sexismus hätte ich dabei als letztes gedacht“, hält eine Nutzerin dagegen. Die Zeichnung wurde Hunderte Male geteilt und unter beinahe jedem neuen Beitrag erneut diskutiert.

Nach einigen Stunden reagierte der FC St. Pauli selbst auf den Wirbel – und entschuldigte sich für das Posting. „Wir müssen hier in die Bütt. Die Kritik an der Karikatur ist völlig richtig“, räumte der Kiezklub ein. „Es geht darum, wie sie ankommt. Und das haben wir verbockt. Vielen Dank für die vielfältige Kritik, die uns hilft, uns auch immer wieder selbst zu überprüfen und zu verbessern.“

FC St. Pauli und Michael Pahl entschuldigen sich für Karikatur

Auch Comic-Zeichner Pahl nahm mit ähnlich entschuldigenden Worten Stellung: „Die Kritik ist zu 100% berechtigt. Das war tatsächlich gedankenlos. Und es ist nicht entscheidend, wie etwas gemeint oder nicht gemeint war, sondern wie es ankommt. Und das zeigt mir, dass einem selbst trotz aller Bemühungen manchmal eine Sensibilität fehlt, die eigentlich da sein sollte, da sein müsste. Niemand ist perfekt, und ich schon gar nicht. Da heißt es nur weiter an sich arbeiten und weiter lernen. Danke für die Kritik, denn nur daraus kann man lernen.“

Bereits vor einigen Monaten hatte es Unruhen nach einem Video für den TV-Moderator Elton gegeben. Der Entertainer war unmittelbar vor der Videobotschaft des FC St. Pauli wegen sexistischer Äußerungen in die Kritik geraten. Ob diese Derby-Karikatur nun ebenfalls sexistisch ist, darüber gibt es unter den Fans hingegen unterschiedliche Meinungen.