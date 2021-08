Schützenhilfe: St. Pauli darf sich bei Bartels bedanken – Wahnsinn in Regensburg

Schlusslicht Würzburg begehrt noch einmal auf, schlug bereits am Freitagabend Fortuna Düsseldorf völlig überraschend mit 2:1. Auch am Samstag war St. Pauli-Konkurrenz im Einsatz, ein Ex-Kiezkicker leistete dabei Schützenhilfe.

Fin Bartels ist gewiss nicht gigantisch an Wuchs, als Fußballer schon eher. Der inzwischen 33-Jährige feierte im Heimspiel von Holstein Kiel gegen Eintracht Braunschweig ein seltenes Erfolgserlebnis in Form eines Kopfballtreffers. Der 1,76 Meter große Flügelflitzer traf zum zwischenzeitlichen 2:0 (28.), am Ende gewann die Mannschaft von Co-Trainer Fabian Boll mit 3:1. Die Eintracht verloren nicht nur das Spiel, sondern auch den neuen Innenverteidiger Diakhité mit Gelb-Roter Karte (90.+1).

Drama in Regensburg: Ausgleich in Minute 90+7!



Während das 3:1 des HSV gegen den SC Paderborn für St. Paulis Tabellenregion keinen Einfluss hatte, war es zwischen Jahn Regensburg und Darmstadt 98 megadramatisch. Die Lilien führten bis in die siebte Minute der Nachspielzeit (!) durch Skarke (30.) mit 1:0, aber mit der letzten Aktion der Partie gelang Caliskaner noch der wild umjubelte Ausgleich. Dadurch bleibt Darmstadt mit sechs Punkten Vorsprung zumindest in St. Pauli-Reichweite.