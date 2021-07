Schlag aufs Knie: Verkorkster St. Pauli-Trainingsstart: Jetzt wackelt auch Ohlsson

Am ersten Trainingstag nach der kurzen Pause gab es gleich schlechte Nachrichten von den Kiezkickern. Guido Burgstaller mischte zwar wieder mit. Aber der Zustand anderer Kiezkicker macht im Hinblick auf das Start-Spiel 2021 bei Greuther Fürth und die darauf folgenden Partien dann doch Sorgen.

Jetzt könnte sogar der Einsatz von Sebastian Ohlsson, dem bislang stabilsten St. Paulianer und besten Zweikämpfer der 2. Liga in dieser Saison in Gefahr sein. Bei eisigen Temperaturen am Sonnabendvormittag musste der 27-jährige Schwede das Training nach einem Schlag auf das Knie frühzeitig abbrechen. Sein Ausfall wäre noch einmal ein herber Rückschlag für Trainer Timo Schultz, denn der Abwehrspieler stand in bislang allen zwölf Meisterschaftsspielen in der Startelf, war aufgrund seiner Zuverlässigkeit als einziger Spieler unumstritten.

Nicht nur der Skandinavier bereitet Kummer. Speziell in der Innenverteidigung sieht es nicht gut aus. James Lawrence, der schon beim 0:3 gegen Düsseldorf vermisst wurde, konnte nicht trainieren. Und Philipp Ziereis, der wegen Adduktorenproblemen nach einer Viertelstunde beim 2:2 gegen Aue vom Platz gehen musste und gegen Düsseldorf fehlte, joggte nur ein paar Runden. Das sieht eine Woche vorm „Dreierpack“ in Fürth (3.1.), in Würzburg (6.1.) und gegen Kiel (9.1.) gar nicht gut aus.