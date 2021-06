Ryo Miyaichi: KSC-Spiel: St. Pauli zittert um seinen Dauerbrenner

Der FC St. Pauli zittert vorm Anpfiff in Karlsruhe (Sonnabend, 13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) um Ryo Miyaichi. Der Japaner ist neben Keeper Robin Himmelmann der absolute Dauerbrenner unter den Kiezkickern, hat als einziger Feldspieler alle 28 bisherigem Saisonspiele mitgemacht, stand sogar 27 Mal in der Startelf. Er ist also ein unumstrittener Stammspieler. Doch jetzt hat der 27-jährige Turbo-Mann Knieprobleme.

Trainer Jos Luhukay hört sich eher pessimistisch an: „Sein Einsatz ist fraglich. In der ersten Halbzeit beim Spiel gegen Heidenheim hatte er auf Höhe der Mittellinie einen extremen Zweikampf mit Niklas Dorsch.“ Erst sei Miyaichi scheinbar unbeschadet aus diesem Duell herausgegangen.

Jedoch: „Aber im Laufe der zweiten Halbzeit hat er Probleme gekriegt am Knie. Er hatte am Donnerstag noch ein bisschen Flüssigkeit drin, das wird ganz knapp und eng für das Karlsruhe-Spiel.“

KSC-Spiel: FC St. Pauli zittert um Ryo Miyaichi

Verständlich, dass der Coach und die medizinische Abteilung so vorsichtig sind. Miyaichi hatte bereits mehrere heftige Knieverletzungen, darunter drei Kreuzbandrisse, Ende der Saison 2017/18 bangte der Profi selbst um seine Karriere.

Nicht wenige sprechen von einem Wunder, dass sich der Angreifer durch seinen unbändigen Willen wieder zurückgekämpft hat, in dieser Saison so fit wie nie wirkte.