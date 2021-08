Plan der DFL: Alkoholverbot am Millerntor – und keine Gästefans!

Geht es nach der DFL, wird es in diesem Jahr keine Gästefans am Millerntor und in den anderen Bundesliga-Stadien mehr geben. Aus den Anträgen des Präsidiums geht außerdem hervor, dass es ein Stehplatz- und Alkoholverbot für alle Fans geben soll. Abgestimmt wird am kommenden Dienstag.

Müssen die St. Pauli-Fans auf Stehplätze und Alkohol verzichten – aber dürfen zur kommenden Saison wieder ins Stadion zurückkehren? Das DFL-Präsidium hat entsprechende Anträge gestellt, die bei der virtuellen Mitgliederversammlung der 36 Profiklubs am kommenden Dienstag zur Abstimmung stehen.

FC St. Pauli: DFL plant Alkoholverbot und keine Gästefans

Demnach wolle man bis zum 31. Oktober ein Stehplatz- und Alkoholverbot durchsetzen. Zudem sollen der FC St. Pauli und alle anderen Klubs bis zum Jahresende bei den Spielen der 1. und 2. Liga auf sämtliche Gästefans verzichten, um das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus zu verringern. Beim Ticketverkauf sollen der Kiezklub und ebenso wie die restlichen 35 Vereine dafür sorgen, dass Infektionsketten gegebenenfalls nachverfolgt werden können.

Die DFL hatte zwar einen Leitfaden für die Rückkehr der Fans in die Stadien erstellt und die einzelnen Vereine aufgefordert, lokale Konzepte zu erarbeiten, sieht jedoch Abstimmungsbedarf, „ob es mit Blick auf bestimmte Aspekte ein einheitliches Vorgehen aller Klubs geben sollte“.

Corona: Bis zu 8423 St. Pauli-Fans am Millerntor möglich

Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, hat die DFL den Vereinen verschiedene Auflagen erteilt, die unter anderem ein Hygienekonzept beinhalten. Der „Kicker“ hatte davon berichtet, dass demnach zwischen einem Drittel und der Hälfte der Sitzplätze gefüllt werden könnten, ohne gegen die Abstands- und Sicherheitsregelungen zu verstoßen.

Am Millerntor könnten demnach theoretisch zwischen 6321 und 8423 St. Pauli-Fans wieder ins Stadion zurückkehren. Eine endgültige Entscheidung werden die Vereine wohl bei der virtuellen Mitgliederversammlung am kommenden Dienstag treffen.