Zverev beklatscht singende Zuschauer – Sprachnachricht für Angelique Kerber

Für Alexander Zverev stehen die olympischen Tennis-Wettbewerbe in Paris nicht hinter den French Open an gleicher Stelle zurück. „Im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass bei den French Open die Atmosphäre sehr tennisspezifisch ist”, sagte der Olympiasieger nach seinem Auftaktsieg in Roland Garros gegen den Spanier Jaume Muna (6:2, 6:2).

Nun sei es „einfach ein diverses Publikum, das einfach die Olympischen Spiele schauen will. Es sei eine super Atmosphäre, eine Partystimmung. Ich habe es genossen auf dem Platz“, sagte der diesjährige French-Open-Finalist.

Zverev: „Unfassbar voll auf der Anlage“

Bei seinem Spiel gegen Munar beklatschte Zverev die Zuschauer, als diese den Gassenhauer „Les Champs-Elysees” von Joe Dassin inbrünstig anstimmten. „Ich fand es auch unfassbar voll auf der Anlage”, meinte Zverev. Doppel-Spezialist Tim Pütz ist beim Vergleich zwischen French Open und Olympia zwiegespalten. „Es ist die gleiche Anlage, aber die Plätze sind merklich schlechter rundum”, sagte Pütz nach seinem Auftaktsieg mit Kevin Krawietz.

Pütz: „Gibt weniger zu essen“

Der Spielerbereich sei „abgespeckt, dadurch ist viel weniger los. Und es gibt weniger zu essen”, berichtete Pütz: „Bei den French Open gibt es auch Steak, Pizza und Sushi, hier Hühnchen und Reis und ein bisschen Gemüse. Aber das ist ja für alle gleich. Wir Tennisspieler sind vielleicht auch ein bisschen verwöhnt.”

Die sechs deutschen Männer bewohnen im Olympischen Dorf drei Doppelzimmer: Zverev mit Maximilian Marterer, Pütz mit Jan-Lennard Struff und Krawietz mit Dominik Koepfer. „Es ist lauschig”, sagte Pütz: “Man hat ein Mannschaftsgefühl, es macht Spaß.”

Zverev zu Kerber: „Kannst du vergessen“

Dieses Mannschaftsgefühl zeigte sich auch nach der Rücktritts-Ankündigung von Angelique Kerber, auf die Zverev amüsiert reagiert hat. „Die hört doch jetzt nie im Leben auf”, sagte der 27-Jährige angesichts von Kerbers Auftaktsieg bei den Sommerspielen in Paris gegen Japans Startspielerin Naomi Osaka lachend: „Das kannst du vergessen – die spielt viel zu gut, um aufzuhören.”

Kerber über Karriereende: „Absolut glücklich“

Zverev habe Kerber gleich nach ihrem Erfolg kontaktiert. „Ich habe ihr eine Sprachnachricht geschickt, dass sie doch nie im Leben aufhört”, berichtete er: „Dazu hat sie nur gelacht.”

Die frühere Weltranglistenerste Kerber hatte nach dem Sieg gegen Osaka noch einmal klargestellt, dass ihr Entschluss, nach den Spielen von Paris ihre Karriere zu beenden, unumstößlich sei: „Ich bin damit absolut glücklich”, sagte die 36-Jährige. Sie und Zverev hatten am Freitag gemeinsam die Eröffnungsfeier ausgiebig miterlebt. (sid/bv)