Zverev verrät: Diese Eigenschaft von Angie Kerber hätte er auch gerne

Am Mittwoch schaltete Alexander Zverev im Olympia-Achtelfinale den Australier Alexei Popyrin aus (7:5, 6:3). Zuvor hatte der Hamburger mit Angelique Kerber in ihrem Viertelfinale mitgefiebert. Und auch wenn das ganz große Happy End für seine langjährige Kollegin bei den Sommerspielen in Paris ausblieb, war der Tokio-Olympiasieger doch voll des Lobes für die künftige „Tennis-Rentnerin” Kerber.

„Natürlich ist es ein bitteres Ende gewesen. Aber am Ende des Tages war es ein perfektes Match zum Abschluss der Karriere”, sagte Zverev über die dramatische Dreisatz-Niederlage der Kielerin: „Sie hat nochmal gezeigt, was für eine Topspielerin und eine Topfighterin sie ist. Ich hoffe, sie kann die Zeit nach ihrer Karriere genießen.”

Alexander Zverev: Kerber „zweitbeste deutsche Spielerin“ nach Steffi Graf

In der Rückschau sortiert Zverev die dreimalige Grand-Slam-Siegerin und frühere Weltranglistenerste gleich hinter Steffi Graf ein.

„Sie war eine der Top-Spielerinnen, die die Chance hatten, jedes Turnier zu gewinnen, wo sie auch antritt. Sie ist die zweitbeste deutsche Spielerin aller Zeiten, das wird fehlen”, sagte Zverev.

Was er selbst gerne von Kerber gehabt hätte? „Das Kämpferische”, sagte Zverev, „ich bin zwar auch ein Kämpfer, aber das ist bei ihr nochmal auf einem anderen Niveau. Was sie geschafft hat, ist der Wahnsinn.” (kk/sid)