Wütender Skateboarder zeigt TV-Kamera den Mittelfinger

Störe meine Kreise nicht! Der kolumbianische Skateboarder Jhancarlos „Jhanka” Gonzalez hat bei den Olympischen Spielen in Paris überaus verärgert auf einen ungebetenen „Gast” reagiert. Weil er sich von einer heranfliegenden TV-Kamera gestört fühlte, zeigte der 27-Jährige dem Gerät erbost den Mittelfinger.

Gonzalez musste im Street-Wettbewerb am Montag seinen Lauf abbrechen, weil ihm die Kamera zu Nahe gekommen war. Beim erneuten Anlauf stürzte er – und fand den „Schuldigen” für sein Malheur in der „Spider Cam”, in die er seinen linken Mittelfinger reckte, als er sich wieder aufgerappelt hatte.

El gesto a la cámara lo dice absolutamente todo, hoy no fue el día para Jhancarlos González en el #SkateBoarding. #JuegosOlímpicos | #Paris2024 pic.twitter.com/23IPVd2J4r — Sebastian Diagama (@SebastianDiaga2) July 29, 2024

Beim Verlassen der Wettkampfbühne machte Gonzalez mit weiteren abfälligen Handbewegungen, diesmal mit rechts, seine Wut überdeutlich. Kein Wunder: Als 22. und Letzter der Qualifikation verpasste er den Finaleinzug – wie 2021. Bei der Olympia-Premiere der Skateboarder in Tokio hatte er Rang 15 belegt. (sid/bv)