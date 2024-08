Wieder TV-Panne bei Olympia: Mitten im Spiel zeigt ARD plötzlich Thomas Müllers Pferd

Mitten in der Übertragung des Olympia-Halbfinals der deutschen Fußballerinnen gegen die USA ist in der ARD ein kurzes Video von Thomas Müller und einem Pferd eingeblendet worden. „Jetzt sehe ich hier gerade Thomas Müller mit einem Pferd, ich glaube, der war nicht eingeplant“, sagte Kommentatorin Stephanie Baczyk, als nach gut zehn Minuten Spielzeit plötzlich der Bayern-Profi zu sehen war statt des Spiels in Lyon.

Müller machte in dem Video synchrone Bewegungen mit einem Pferd, das vor ihm steht. Kurz vor der Partie hatte die ARD den Clip im Rahmen ihrer Olympia-Berichterstattung schon einmal gezeigt. Springreiter Christian Kukuk war mit dem Pferd Checker, das unter anderem dem Bayern Profi gehört, zuvor Olympiasieger geworden. In den sozialen Netzwerken kommentierten viele Nutzer den Fauxpas verwundert und belustigt.

Kommentatorin Baczyk nahm die kuriose Szene mit Humor. „Vielleicht ist der auch nochmal ein bisschen Motivation“, sagte sie. Deutschlands Fußballerinnen verpassten in der Partie durch ein 0:1 gegen die USA nach Verlängerung den Finaleinzug und spielen um Bronze. (dpa/bv)