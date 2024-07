„Gibt keinen Mann und keine Frau mehr“: Sport-Star trägt Rock bei der Eröffnungsfeier

Fußball-Ikone David Beckham hat es vorgemacht, Hollywood-Star Brad Pitt ist bereits damit aufgefallen – und nun will auch ein französischer Leichtathlet die große Bühne für ein modisches Statement nutzen. Sasha Zhoya wird bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris am Freitag einen Rock tragen. Nach Rücksprache mit dem Ausstatter des französischen Olympia-Teams erhielt der 22-Jährige grünes Licht.

„Wenn Frauen das Recht haben, Hosen zu tragen, sollte es auch richtig sein, dass Männer die Wahl haben, Röcke zu tragen“, sagte Zhoya, der im 110-Meter-Hürdenlauf antreten wird: „Wir haben das Jahr 2024, wir können alles tragen. Es gibt keinen Mann und keine Frau mehr in der Mode.“

Berluti macht für Zhoya eine Ausnahme

Der Luxuskleidungshersteller Berluti hat für die Frauen in der französischen Mannschaft ärmellose Jacken, Röcke und Hosen entworfen, für die Männer dazu eigentlich langärmelige Jacken und Hosen. Für Zhoya wird allerdings eine Ausnahme gemacht.

Der frühere englische Fußball-Star Beckham hatte bei der Weltmeisterschaft 1998 einen Sarong getragen, Schauspieler Pitt lief 2022 bei einer Veranstaltung in Deutschland in einem Rock über den Roten Teppich. (sid/mg)