„Extrem tragisch“: Deutsche Siebenkämpferin reißt sich Achillessehne beim Aufwärmen

Ganz bitteres Olympia-Aus für Sophie Weißenberg: Die deutsche Leichtathletin hat sich unmittelbar vor Beginn des olympischen Siebenkampfes verletzt und kann nicht mit um die Medaillen kämpfen. Während der Vorbereitung auf die erste Disziplin, die 100 Meter Hürden, trat die Leverkusenerin in ein Hindernis und stürzte. Danach blieb sie auf der lila Bahn im Stade de France liegen, Helfer eilten sofort herbei. Wie der Verband wenig später mitteilte, riss sich die Leichtathletin bei dem Unfall einen Achillessehne.

„Wir sind sehr, sehr traurig. Das ist für uns extrem tragisch, weil sie aus unserer Sicht vorn mitgespielt hätte. Sie war in einer sehr, sehr guten Form“, sagte DLV-Sportvorstand Jörg Bügner. Weißenberg werde noch am Donnerstag zurück nach Deutschland reisen, um bei einem Arzt vorstellig zu werden. Bundestrainer Jörg Roos werde sie dabei begleiten, damit sie in diesem „bitteren Moment nicht allein sein muss“, sagte Bügner.

Die WM-Siebte von Budapest musste in einem Rollstuhl aus dem Stadion gebracht werden. Die 26-Jährige, die in Paris ihr Olympia-Debüt geben wollte, schlug sich schockiert die Hände vor das Gesicht und weinte. Carolin Schäfer, die zweite deutsche Siebenkämpferin in Paris, deutete immer wieder auf Weißenbergs Achillessehne. „Im Leben einer Sportlerin gibt es nichts Schlimmeres“, sagte ARD-Experte Frank Busemann zu dem Drama.

Schäfer die letzte deutsche Hoffnung im Siebenkampf

Bei der EM in Rom hatte Weißenberg im Juni als Vorsichtsmaßnahme den Siebenkampf abgebrochen, um ihren Olympia-Traum nicht zu gefährden. Auch in Götzis im vergangenen Mai hatte sie den Wettkampf nach einem Strauchler über die Hürden nicht beenden können.

Damit ist Deutschland lediglich mit einer Athletin im Siebenkampf vertreten: Die ehemalige Vize-Weltmeisterin Schäfer gibt in Frankreich ihre Abschiedsvorstellung. Nach Olympia beendet die 32 Jahre alte Frankfurterin ihre Karriere. (sid/bv)