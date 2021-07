Eine Badminton-Übertragung ist am Sonntag die meistgesehene Olympia-Sendung in der ARD gewesen und lag damit vor Fußball. Durchschnittlich 2,89 Millionen Menschen sahen im Fernsehen die fünfminütige Berichterstattung und sorgten für einen Marktanteil von 23,4 Prozent.

Die Live-Übertragung vom Sieg der deutschen Fußballer gegen Saudi-Arabien schauten zuvor 2,86 Millionen (23,1 Prozent). Badminton „profitierte davon, dass die Übertragung direkt nach dem Fußballspiel begann“, wie ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky am Montag erklärte. „Mit den gesamten Zahlen sind wir sehr zufrieden“, sagte er über den ersten kompletten Wettkampftag im Ersten: „Die Marktanteile lagen fast durchgängig über 20 Prozent, das ist sehr erfreulich.“

TV-Einschaltquote bei den Olympischen Spielen – Badminton vor Fußball

Am Sonntag war das Olympia-Interesse bereits deutlich höher als am Samstag, als das ZDF übertragen hatte. Die höchste Zuschauerzahl des Zweiten lag bei 1,84 Millionen. Eurosport erreichte am Sonntag mit der fast siebenstündigen Olympia-Konferenz „Medal Zone“ im Schnitt 100 000 TV-Zuschauer bei einem Marktanteil von 1,0 Prozent.