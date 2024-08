Souverän gegen Sambia: Deutsche Frauen im Olympia-Viertelfinale

Mit einem 4:1 gegen Sambia beendete das Team von Horst Hrubesch die Gruppenphase auf dem zweiten Platz. Gegen wen Alexandra Popp und Co. im Viertelfinale antreten müssen, steht noch nicht fest.

Deutschlands Fußballerinnen haben bei den Olympischen Spielen das Viertelfinale erreicht und dürfen weiter auf eine Medaille hoffen. Das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch kam im letzten Vorrundenspiel zu einem 4:1 (1:0)-Sieg gegen Sambia und beendete die Gruppe B mit sechs Punkten auf dem zweiten Platz.

Vor spärlicher Kulisse in Saint-Étienne erzielten Lea Schüller mit einem Doppelpack (10./61. Minute), Klara Bühl (48.) und Elisa Senß (90.+7) die Tore für die DFB-Auswahl, die zuvor gegen Australien (3:0) gewonnen und gegen die USA (1:4) verloren hatte. Barbra Banda (50.) traf für Sambia. Deutschlands Gegner im Viertelfinale am Samstag in Marseille stand beim Abpfiff der Partie noch nicht fest. (dpa)