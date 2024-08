Showdown am Eiffelturm! Beach-Legende Reckermann traut Ehlers und Wickler „alles“ zu

In der größten Sandkiste von Paris wollen Nils Ehlers und Clemens Wickler Edelmetall ausgraben. Noch ein Sieg fehlt zu einer garantierten Medaille, zwei für Gold. Doch die Hürde im Halbfinale am frühen Donnerstagabend (18 Uhr) ist hoch. Hamburgs Beachvolleyballer fordern die Tokio-Olympiasieger Anders Mol und Christian Sørum aus Norwegen heraus. Vor dem Kracher sprach die MOPO mit der deutschen Beach-Legende Jonas Reckermann über die Chancen des deutschen Duos und darüber, was Ehlers/Wickler so stark macht. 2012 in London wurde Reckermann an der Seite von Julis Brink sensationell Olympiasieger – wiederholt sich die Geschichte?

Fünf Siege in Serie haben sie schon in den hellen Sand gezaubert. Nummer sechs wäre durchaus eine Sensation, denn Mol/Sørum sind nicht nur Olympiasieger, sondern auch Weltmeister von 2022 sowie viermaliger Europameister und die größten Gold-Favoriten neben den Schweden Davin Ahmann/Jonatan Helvig, Europameister der vergangenen beiden Jahre, die im zweiten Semifinale auf die starken Katarer Ahmed/Cherif treffen, gegen die sie in der Vorrunde verloren hatten.

Ehlers/ Wickler im Halbfinale gegen Favoriten Mol/Sörum

„Nils und Clemens spielen bislang ein Klasse-Turnier, das macht richtig Spaß, zuzuschauen“, sagt Reckermann, der in Paris als TV-Experte und Co-Kommentator für das ZDF im Einsatz ist, im Gespräch mit der MOPO. Der 45-Jährige hat jedes Turnierspiel der beiden gesehen. „Sie sind sehr stabil bislang.“

Besonders der 2,10 Meter große Block-Spezialist Ehlers (30), der sein Olympia-Debüt gibt, imponiere ihm, während Wickler (29) schon in Tokio an der Seite von Julius Thole dabei war und Fünfter wurde. „Nils ist viel stabiler geworden in den letzten ein, zwei Jahren, hat sich stark verbessert, was Beweglichkeit und auch Annahme angeht. Ich wusste vorher, dass er da große Schritte gemacht hat, aber das dann auch hier so umzusetzen, bei seinen ersten Olympischen Spielen, vor dieser riesigen Kulisse, das hat mich wirklich beeindruckt. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, wie er das hier meistert, mit großer Fokussierung, aber auch einer gewissen Lockerheit aufzuspielen.“

Jonas Reckermann traut Ehlers und Wickler „alles“ zu

Was traut er Ehlers/Wickler im Showdown der letzten Vier zu?

„Alles“, sagt Reckermann wie aus der Pistole geschossen. „Klar, das wird jetzt nicht einfacher. Die Norweger sind im bisherigen Turnier das vielleicht stabilste Team von allen. Die sind sehr, sehr souverän durch das Turnier gecruised, hatten aber auch noch nicht die ganz großen Gradmesser als Gegner.“ Anders Ehlers/Wickler, die im Achtelfinale gegen die Weltranglistenzweiten George/Andre hatten antreten müssen und die Brasilianer dominierten. „Das war ein sensationelles Spiel von den beiden.“

Psychologisch sieht Reckermann die Deutschen sogar „leicht im Vorteil, weil sie zum ersten Mal in diesem Turnier relativ klarer Außenseiter sind auf dem Papier. Sie haben nichts zu verlieren in dem Spiel und zwei Chancen, eine Medaille zu holen – aber sie wollen sicher gleich die erste ergreifen und ins Finale. Jetzt ist wirklich alles möglich. Jetzt geht es darum, wer den besseren Tag erwischt und im Kopf voll da ist. Es werden Nuancen den Ausschlag geben. Ich habe schon Hoffnungen, auch wenn es richtig schwer wird.“

Seit 2012 keine Olympia-Medaille für Beach-Männer

Reckermann traut Ehlers/Wickler nicht nur den ganz großen Coup zu, die Goldmedaille, er gönnt ihnen auch Edelmetall – es wäre die das erste bei Olympia für deutsche Beachvolleyball-Männer seit dem dem Gold-Coup von Reckermann und Julius Brink vor zwölf Jahren. Höchste Zeit, dass sich Nachfolger finden.

„Eine Medaille, egal welche Farbe, wäre hochverdient“, findet Reckermann, der neben dem Olympiasieg mit Brink auch WM-Gold und zweimal den EM-Titel gewann. „Ich würde es den beiden sehr, sehr gönnen, denn sie haben wirklich hart gearbeitet, unglaublich akribisch und sich stetig als Team entwickelt und nach vorne gearbeitet mit einem tollen Trainerteam. Ich wünsche es ihnen wahnsinnig, dass sie mit Edelmetall nach Hause fahren können.“

Beachvolleyball-Finale am Samstagabend

Das große Finale in der 13.000 Fans fassenden Arena am Eiffelturm steigt am Samstagabend um 22.30 Uhr. Die Partie um Bronze geht um 21 Uhr über die schönste Bühne dieser Olympischen Spiele.