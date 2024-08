Kritik nach Sendeabbruch vor entscheidendem Korb: ZDF reagiert kleinlaut

So mancher Zuschauer ist empört, als das ZDF die Übertragung des Halbfinals der 3×3-Basketballerinnen wenige Sekunden vor Schluss abbricht. Der Sender räumt jetzt einen Fehler ein.

Das ZDF bedauert den Ausstieg aus der Übertragung des Olympia-Halbfinals der 3×3-Basketballerinnen wenige Sekunden vor Schluss. „Aufgrund der brisanten weltpolitischen Lage sollte die 19 Uhr ‚heute‘-Sendung möglichst zur gewohnten Zeit gesendet werden. Die Übertragung kurz vor dem Ende des Halbfinal-Spiels der deutschen 3×3-Basketballerinnen gegen Kanada abzubrechen, war aber ein Fehler“, teilte ZDF-Sportchef Yorck Polus der Deutschen Presse-Agentur mit.

Olympia: Brunckhorst, Greinacher, Mevius und Reichert gewinnen 3×3-Basketball

Der öffentlich-rechtliche Sender hatte am Montag knapp 25 Sekunden vor dem Ende des spannenden Spiels im linearen Programm zunächst in die Werbung geschaltet, ehe die „heute“-Nachrichten begannen. Das hatte teils scharfe Zuschauerkritik in den sozialen Netzwerken ausgelöst. Eine Reihe von Zuschauern ärgerte sich, nicht mehr rechtzeitig in einen Livestream gekommen zu sein, um das Ende der Partie zu sehen.

„Wir bedauern, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer im Hauptprogramm den letzten Korb zum Sieg und Einzug der deutschen Basketballerinnen ins Finale verpasst haben“, sagte Polus. Das deutsche Team mit Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Elisa Mevius und Marie Reichert gewann die Partie gegen Kanada mit 16:15, Greinacher traf kurz vor Ende zum Sieg.

„Das Endspiel um Gold am späteren Abend haben wir in voller Länge live im TV gezeigt“, ergänzte Polus. Im Finale setzte sich die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds vor den Augen von Ikone Dirk Nowitzki mit 17:16 gegen Spanien durch. Es ist das erste Edelmetall für den DBB bei Olympischen Spielen. (aw/dpa)