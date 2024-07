Schwedens Handballerinnen haben ein Betten-Problem – und helfen sich selbst

Entdecke die Möglichkeiten! Weil ihnen die Matratzen in den Betten im Olympischen Dorf zu hart waren, haben die schwedischen Handballerinnen kurzerhand Ersatz besorgt – natürlich bei IKEA.

Im aus der Heimat bestens bekannten Möbelhaus kauften die Sportlerinnen noch rechtzeitig vor ihrem Auftaktspiel in der deutschen Gruppe A am Donnerstag (21 Uhr) gegen Nachbar Norwegen weichere Unterlagen.

Dass die Olympia-Betten wie in Tokio 2021 aus Pappkarton sind, sei nicht das Problem gewesen, sagte Rückraumspielerin Jamina Roberts der Zeitung „Expressen“: „Das ist völlig okay. Aber die Matratzen sind hart. Die sind fabrikneu, da braucht es seine Zeit, bis sie weicher werden. Aber wir müssen sofort guten Schlaf finden.“ Deshalb hätten sie Ersatz beschafft. „Man muss lösungsorientiert sein und das tun, was für einen am besten ist“, sagte Roberts. (sid/bv)