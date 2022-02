Skispringerin Marita Kramer hat sich nach ihrer verpassten Olympia-Chance frustriert und traurig gezeigt. Kurz danach die nächste schlechte Nachricht: Das österreichische Team muss den nächsten Corona-bedingten Ausfall bei den olympischen Winterspielen in Peking verkraften.

Am Mittwoch wurde auch Skispringerin Jacqueline Seifriedsberger unmittelbar vor ihrem Abflug positiv auf das Coronavirus getestet, wie das Österreichische Olympiateam mitteilte.

Nächster Schock für das österreichische Olympia-Team

„Natürlich bricht auch für Jacqueline eine Welt zusammen. Du bist bereit zum Abflug, fühlst dich gesund, aber du darfst nicht abfliegen. Das wünscht man niemandem“, sagte der Sportliche Leiter Mario Stecher zum kurzfristigen Ausfall der 31-Jährigen. Bei dem Test in Zürich handelte es sich nach Verbandsangaben um einen Antigen-Schnelltest.

Die positiv getestete 20-jährige Top-Favoritin Marita Kramer schrieb währenddessen auf Instagram: „Keine Worte, keine Gefühle, einfach Leere. Ist die Welt wirklich so unfair? Die letzten Jahre habe ich auf Olympia hingearbeitet. Ich habe so viel Zeit und Energie da reingesteckt, um meine Träume zu verwirklichen. Jetzt fühlt es sich so an, als wären meine Träume innerhalb eines Tages geplatzt.“

Kramer war im bisherigen Winter die beste Skispringerin und galt für das olympische Einzel am Samstag (11.45 Uhr/ARD und Eurosport) als Favoritin auf Gold. Rivalin Katharina Althaus, die sportlich vom Ausfall Kramers profitieren könnte, zeigte sich ebenfalls emotional bewegt. „Es tut mir unendlich leid. Bleib stark“, kommentierte Althaus in dem sozialen Netzwerk. Für Kramer wurde vom Verband Landsfrau Lisa Eder nachnominiert, für Seifriedsberger Sophie Sorschag.

Olympia 2022: Drei coronabedingte Ausfälle bei Österreich

Dazu kommt: In Österreichs Olympia-Team wird auch Biathletin Dunja Zdouc zum Start in die Winterspiele ausfallen. Ihre Anreise verzögert sich, nachdem sie zuletzt mit dem Coronavirus infiziert war. (mp/dpa)