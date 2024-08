Sachsen, Kamerun, Stuttgart, Texas, Paris: Leo Neugebauers Weg zu Olympia-Silber

Spät in der Nacht strahlte Leo Neugebauer über das ganze Gesicht. „Ich bin überglücklich“, sagte der Stuttgarter, nachdem er in Paris Olympia-Silber im Zehnkampf gewonnen hatte. Der verpassten Goldmedaille trauerte Neugebauer gar nicht erst hinterher.

„Die Silbermedaille bei Olympischen Spielen – ich kann nicht mehr erwarten. Ich bin so happy“, sagte Neugebauer, der sich nach seinen 8748 Punkten beim Olympia-Debüt nur dem Norweger Markus Rooth (8796) geschlagen geben musst: „Es ist unbeschreiblich. Jetzt wird erstmal schön gefeiert.“

Olympia: Leo Neugebauer feiert Silber-Gewinn

Nach dem ersten Tag hatte Neugebauer, der im Juni seinen deutschen Rekord auf 8961 Punkte gesteigert hatte, in Führung gelegen – und von Gold träumen dürfen. Doch am zweiten Tag fehlte ihm ein bisschen die Power.

„Ich habe mein Bestes gegeben. Das ist alles, was zählt“, sagte der 24-Jährige, zu einem Mehrkampf gehören eben „immer Höhen und Tiefen. Ich gehe jetzt heim mit einem Lächeln.“ Rooth habe einfach einen „krassen Wettkampf“ hingelegt.

Sein Studium in Austin hat Neugebauer mittlerweile beendet, er wird als Profi aber weiter in Texas leben und trainieren. Um im nächsten Jahr bei der WM in Tokio wieder den Titel anzugreifen. In Japan „eine gute Leistung abzurufen, so ist der Plan“, sagte Neugebauer.

Leo Neugebauer von A bis Z

A wie Austin: Seit 2019 lebt und trainiert Neugebauer in der Hauptstadt von Texas in den USA

B wie Bauchmuskeln: Der 24-Jährige verrät gerne seine Sixpack-Übungen

C wie Charme: Neugebauer ist ein offener Typ, hat eigentlich immer ein Lächeln im Gesicht

D wie Döner: Genießt Neugebauer gerne, wenn er in Deutschland auf Heimatbesuch ist

E wie Eltern: Vater Terrence, der aus Kamerun stammt, und Mutter Diana sind mächtig stolz auf ihren Sohn

Die neue WochenMOPO vom 2. August 2024 MOPO Die WochenMOPO – jeden Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Schwere Vorwürfe gegen den Kinder- und Jugendnotdienst: Er soll jugendliche Flüchtlinge älter gemacht haben, als sie sind – die Behörde weist die Kritik zurück.

– Im dritten Teil der MOPO-Serie „Die besten Tipps für mein Revier“ geht’s nach Barmbek-Nord und ins Alstertal.

– Andreas Müller (61) ist der „Kümmerer von Boberg“ – und hilft seinen Nachbarn.

– 20 Seiten Sport: Wie die Olympischen Spiele in Paris Zuschauer und Sportler komplett begeistern

– 24 Seiten Plan7: Gleich sieben Top-Comedians kommen Anfang September nach Hamburg

F wie Fußball: Spielte er bis zum Alter von 15 Jahren neben der Leichtathletik

G wie Görlitz: In der sächsischen Kleinstadt kam Neugebauer am 19. Juni 2000 zur Welt

H wie Trey Hardee: Der Ex-Weltmeister ist ein guter Kumpel und eine Art Mentor

I wie Instagram: Über 350.000 Follower hat „Leo the German“ in dem Sozialen Netzwerk – und es werden immer mehr

Neugebauer startet für den VfB Stuttgart

J wie Junior: 2017 bei der U18-WM wurde er Dritter, als U20-Athlet war er nach Punkten der Beste der Welt

K wie Kette: Neugebauer trägt eine Goldkette mit einem Anhänger, der den afrikanischen Kontinent zeigt. „Ich bin halb Afrikaner, halb Deutscher. Ich finde es wichtig, nicht meine afrikanische Seite zu vergessen“, sagt er

L wie Leinfelden-Echterdingen: Sein Heimatverein, aufgewachsen ist Neugebauer in Stetten auf den Fildern südlich von Stuttgart. Mittlerweile startet er für den VfB

M wie Modellathlet: Knapp zwei Meter groß, rund 110 Kilo schwer. „Wenn man sich einen Zehnkämpfer bauen könnte, würde er wie Leo aussehen“, sagt Jürgen Hingsen

N wie normal: „Mein Leben geht genauso weiter wie bislang“, sagt er

O wie Olympia: Lange konnte er von Gold träumen, am Ende wurde es Silber

P wie Prämie: Neugebauer ist mittlerweile Profi, die ersten Sponsorendeals sind unterschrieben

Q wie Qual: Der 1500-m-Lauf zum Abschluss des Zehnkampfes gehört nicht zu seinen Lieblingsdisziplinen

R wie Rekord: Im Juni hatte er seine eigene deutsche Bestmarke auf 8961 Punkte verbessert

S wie Schuhgröße: Neugebauer trägt 48,5 oder 49

Garnham und Floreal trainieren Neugebauer

T wie Trainer: In den USA kümmern sich vor allem Jim Garnham und Edrick Floreal um die Betreuung von Neugebauer

U wie University of Texas: Dort absolvierte Neugebauer sein Studium, er war mit einem Vollstipendium ausgestattet und reifte zu einem Weltklasse-Athleten

V wie Verletzung: 2016 musste Neugebauer mit einem knöchernen Bandausriss in der Hüfte eine komplette Saison aussetzen

Das könnte Sie auch interessieren: Über 100 Millionen Klicks: Heiratsantrag bei Olympia begeistert die Heimat

W wie Wirtschaft: In diesem Fach machte Neugebauer seinen Abschluss

X wie X-Faktor: Bei ihm definitiv seine Gelassenheit und positive Lebenseinstellung

Y wie Youtube: Auf dem Streamingportal hat er seinen eigenen Kanal

Z wie Zukunft: Auch nach den Olympischen Spielen wird Neugebauer weiter in den USA leben und trainieren. (aw/sid)