Problem gelöst: Basketball-Teams doch ins olympische Dorf

Die beiden erfolgreichen deutschen Basketball-Hallenteams werden nach ihrem Umzug von Lille nach Paris doch wie geplant im olympischen Dorf wohnen. Das teilte der Deutsche Olympische Sportbund mit. Zuvor hatte es Diskussionen gegeben, ob die Basketballer in einem Hotel untergebracht werden, weil im olympischen Dorf womöglich zu wenig Platz sei. Das Problem wurde nun aber offenbar gelöst.

Bei den beiden Teams, die nach zwei Siegen in zwei Spielen in der Vorrunde in Lille jeweils schon für das Viertelfinale in Paris qualifiziert sind, waren die Überlegungen auf wenig Gegenliebe gestoßen. „Ich bin entsetzt. Das ist unfassbar. Und dass so etwas einen Tag vor unserem wichtigen Spiel gegen Frankreich rauskommt, ist einfach nur unprofessionell”, hatte Armin Andres als Vizepräsident des Deutschen Basketball Bundes und Delegationsleiter gesagt.

„Ganz große WG“ mit den 3×3-Basketballerinnen

Die vier deutschen 3×3-Basketballerinnen, deren Wettbewerbe in Paris stattfinden, hatten ihren Hallen-Kolleginnen und -Kollegen schon scherzhaft Quartier angeboten. „Die bringen wir alle bei uns unter, wir machen eine ganz große WG”, sagte Sonja Greinacher der Deutschen Presse-Agentur. Das ist nun aber nicht mehr nötig.

Die neue WochenMOPO vom 2. August 2024 MOPO Die WochenMOPO – jeden Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Schwere Vorwürfe gegen den Kinder- und Jugendnotdienst: Er soll jugendliche Flüchtlinge älter gemacht haben, als sie sind – die Behörde weist die Kritik zurück.

– Im dritten Teil der MOPO-Serie „Die besten Tipps für mein Revier“ geht’s nach Barmbek-Nord und ins Alstertal.

– Andreas Müller (61) ist der „Kümmerer von Boberg“ – und hilft seinen Nachbarn.

– 20 Seiten Sport: Wie die Olympischen Spiele in Paris Zuschauer und Sportler komplett begeistern

– 24 Seiten Plan7: Gleich sieben Top-Comedians kommen Anfang September nach Hamburg

Die Männer treffen am Abend (21 Uhr) noch in Lille auf Frankreich. Dabei geht es um den Gruppensieg, der wichtig ist, um sehr wahrscheinlich Topfavorit USA im weiteren Turnierverlauf erst einmal aus dem Weg zu gehen. Am Samstag ziehen Dennis Schröder und Co. dann um nach Paris, wo am Dienstag die Viertelfinals bei den Männern anstehen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Ich bin entsetzt“: Dürfen die deutschen Basketball-Teams nicht ins Olympische Dorf?

Die Frauen bestreiten ihr letztes Gruppenspiel am Sonntag noch in Lille gegen die USA. Für sie geht es dann am Montag ins olympische Dorf in Paris. Die Viertelfinals bei den Frauen finden am Mittwoch in der Bercy Arena von Paris statt. (dpa/bv)