Erstes Hurra, letztes Hurra. Für die eine ist es die ersehnte Premiere bei Olympia, für die andere die fünfte Teilnahme – und die finale, i-Tüpfelchen auf einer grandiosen Karriere. Louisa Lippmann und Laura Ludwig. Debütantin und olympische Legende. Eines der beeindruckendsten Teams innerhalb der großen deutschen Mannschaft. Gemeinsam will das Beachvolleyball-Duo aus Hamburg alles geben, so viele Spiele wie möglich gewinnen und, ganz wichtig: genießen. Der Weg nach Paris war hart, steinig und auch mal tränenreich. In der MOPO verrät Lippmann, was sie vor ihrem Debüt fühlt – und Ludwig, was sie diesmal anders machen wird als bei ihren bisherigen Teilnahmen.