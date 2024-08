Olympische Flagge ist in Los Angeles – und wird mit Erdbeben empfangen

Bei typisch kalifornischem Sommerwetter mit einem strahlend blauen Himmel ist die Olympische Flagge vier Jahre vor den nächsten Sommerspielen in der künftigen Gastgeberstadt angekommen. Nur kurz vor der Landung des kurz nach der Schlussfeier von Paris gestarteten Flugzeugs mit dem Banner an Bord hatte ein für Kalifornien ebenfalls nicht ungewöhnliches Erdbeben die Region an der US-Westküste für mehrere Sekunden erschüttert.

Bürgermeisterin Karen Bass trug die wehende Flagge mit den fünf Ringen nach der Landung der mit Palmen und dem „LA 2028“-Logo geschmückten Maschine über das Rollfeld des Los Angeles International Airport. Mehrere Aktive aus dem US-Team bei den am vergangenen Sonntag beendeten Spielen in Paris begleiteten das Stadtoberhaupt auf dem Weg zur Ankunftshalle, Bass trug einen roten Trainingsanzug.

Bass: „Haben noch viel Arbeit vor uns“

„Jetzt ist die Olympische Flagge da. Wir spüren den Druck sicherzustellen, dass unsere Stadt und unsere Region vorbereitet und bereit sein werden“, sagte Bass in Anwesenheit von Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom und rief die Bürger der Millionenmetropole zur Unterstützung auf: „Wir haben noch viel Arbeit vor uns, Los Angeles – es liegt an uns.“

Welche Rolle spielen die klimatischen Bedingungen?

Das vorangegangene Erdbeben mit einer Stärke von 4,6 auf der Richterskala wertete Bass als Mahnung zur Beachtung der Natur auf dem weiteren Weg zu den dritten Sommerspielen in ihrer Stadt nach 1932 und 1984: „Die Absicherung, auf Ereignisse wie ein solches Erdbeben vorbereitet zu sein, wird der Schlüssel für unsere Infrastrukturmaßnahmen sein. Aber es treten mittlerweile auch Klimaereignisse auf, von denen wir nie gedacht hätten, dass sie sich auf unsere Region auswirken würden, aber auf die wir ebenfalls vorbereitet sein müssen.“

Olympia-Organisationschef Reynold Hoover betonte den Glauben der Spiele-Macher an die Bewältigung aller bekannten und auch erst noch auftretenden Schwierigkeiten und einen Erfolg der Sommerspiele: „Was liegt nicht in unserer DNA? Wir sind kreativ, wir können Geschichten erzählen, wir haben Sportsgeist, und wir haben Diversität. Das ist LA.“ (sid/bv)