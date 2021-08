Australische Olympia-Athleten haben vor ihrer Abreise aus Tokio im olympischen Dorf randaliert und dabei auch Betten in ihren Zimmern zerstört. Zudem hätten einige Sportler auf dem Rückflug ein „unakzeptables Benehmen“ an den Tag gelegt, teilte das Nationale Olympische Komitees Australiens AOC am Dienstag mit.

Dabei handele es sich um Rugbyspieler und Fußballer auf dem Rückflug nach Australien am vergangenen Donnerstag. Der Dachverband Rugby Australia und das AOC beschäftigen sich mit den Vorfällen an Bord.

Zerstörte Betten: Australier randalieren im olympischen Dorf und auf dem Rückflug

„Das ist extrem enttäuschend, aber sowohl Rugby und Fußball haben mir berichtet, dass solch ein Benehmen sicher nicht akzeptabel ist in ihrem Sport und haben sich glaubhaft beim australischen Olympia-Team entschuldigt“, sagte AOC-Generalsekretär Matt Carroll.

„Einige junge Leute haben einen Fehler gemacht“, räumte Australiens Chef de Mission Ian Chesterman ein. Weil sich die Athleten entschuldigt hätten, werde es keine Disziplinarmaßnahmen geben.