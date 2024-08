Olympia-Halbfinale! DFB-Keeperin Berger hält und verwandelt Elfmeter

Wahnsinn! Die deutschen Fußballfrauen stehen im Olympia-Halbfinale, bezwingen Kanada nach Elfmeterschießen (4:2/0:0 nach 120 Minuten). DFB-Keeperin Ann-Katrin Berger hielt in Marseille zwei Bälle und verwandelte den entscheidenden Versuch höchstselbst!

Im Halbfinale am Dienstag (18 Uhr/ARD und Eurosport) in Lyon gibt es für Horst Hrubeschs Team nach dem 1:4 in der Vorrunde die Chance auf eine Revanche gegen den Rekord-Olympiasieger USA.

„Wir haben eine Maschine im Tor“, schwärmte Alexandra Popp im ZDF: „Die Elfmeter sind gefühlt ihre Paradedisziplin, so kennt man es von ihr bei Elfmeterschießen. Dass sie ihn noch eiskalt selber reinmacht, Chapeau.“

DFB-Frauen treffen im Olympia-Halbfinale auf die USA

Berger, deren Verlobte vor dem TV mitfeierte, war erst unmittelbar vor Turnierstart statt der langjährigen Nummer eins Merle Frohms zur Stammkeeperin bestimmt worden. In der Vorrunde hatte sie sich noch einige Fehler geleistet, nun feierte sie auf der Ehrenrunde im Trikot der verletzten Lena Oberdorf.

Nur einmal blieben die DFB-Frauen bei Olympia bislang ohne Medaille, bei den bisherigen fünf Teilnahmen gab es einmal Gold sowie dreimal Bronze. Mit dem Einzug ins Finale von Paris würde sich die Mannschaft auch noch den Traum von ein paar Nächten im Olympischen Dorf erfüllen.

Informationstweet: #Berger hat den letzten tatsächlich selbst geschossen! So Geschichten schreibt nur der Fußballl!



Mit dem Halbfinal-Einzug verschob auch Hrubesch auch seinen Abschied als Interimscoach der EM-Zweiten. Das 73 Jahre alte HSV-Idol wird nach den Sommerspielen von Christian Wück, dem Weltmeister-Trainer der männlichen U17, abgelöst.