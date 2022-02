Die 24. Olympischen Winterspiele in Peking sind offiziell eröffnet! IOC-Präsident Thomas Bach hat in seiner Rede an die politischen Führer der Welt appelliert, während der zweiwöchigen sportlichen Wettbewerbe auf kriegerische Handlungen zu verzichten.

„Beachten Sie Ihre Verpflichtung für diesen olympischen Waffenruhe. Geben Sie dem Frieden eine Chance“, sagte er.

Darüber hinaus verbeugte sich Bach „erneut vor den Gastgebern der Winterspiele, deren Ehrgeiz eine neue Ära für den globalen Wintersport“ ermögliche. „Wir können dieses neue Kapitel der Sportgeschichte nur dank unserer gütigen Gastgeber schreiben, der Menschen in China, denen wir von ganzem Herzen dafür danken, dass sie uns alle so herzlich empfangen haben“, sagte er.

Olympische Winterspiele in Peking offiziell eröffnet

Bach dankte den Chinesen auch für ihren Einsatz in Zeiten der Pandemie, die „leider“ immer noch „Realität“ sei. „Vielen Dank, dass Sie diese Olympischen Winterspiele ermöglicht haben – und zwar auf sichere Weise für alle.” Gleichzeitig betonte er, „unser Herz ist bei allen Athleten, die aufgrund der Pandemie ihren olympischen Traum nicht verwirklichen können.“

Erneut präsentierte Bach die olympischen Bühne als leuchtendes Beispiel für „eine zerbrechliche Welt, in der Spaltung, Konflikte und Misstrauen zunehmen”. Durch faires und respektvolles Miteinander zeigten vor allem Athletinnen und Athleten der Welt: ”Ja, es ist möglich, erbitterte Rivalen zu sein und gleichzeitig friedlich zusammenzuleben.”

Dies, betonte Bach, sei „die Mission“ der Olympischen Spiele: „Uns im friedlichen Wettbewerb zusammenzubringen; immer Brücken bauen, nie Mauern errichten. Die Menschheit in all ihrer Vielfalt zu vereinen.”

Eröffnungsfeier: Pechstein und Freidrich führen deutsches Team ins Stadion

Unter dem Motto „One World, one Family“ („Eine Welt, eine Familie„) versuchten die chinesischen Gastgeber, sich bei der Eröffnungsfeier mit einer bunten und technisch aufwendigen Show im Olympiastadion als modern, weltoffen und friedlich, aber auch selbstbewusst und unbeeindruckt von der Kritik an den Menschenrechtsverletzungen zu präsentieren.

Mit der traditionellen Formel „Ich erkläre die XXIV. Olympischen Winterspiele von Peking für eröffnet“ gab Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am Freitag um 21.51 Uhr Ortszeit das Startsignal für das erste Weltfest des Wintersports in China.

Beim Einzug der Nationen lief das deutsche Team als 85. Team der 91 Mannschaften ins Stadion. Angeführt wurde die Delegation von der fünfmaligen Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein und dem zweimaligen Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich. Rund 75 Mitglieder des Teams waren dabei, darunter etwa 20 Athletinnen und Athleten. Insgesamt sind 149 Sportlerinnen und Sportler für die Peking-Spiele nominiert worden.