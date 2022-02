Die Olympischen Spiele sind für den amerikanischen Ski-Star Mikaela Shiffrin eine Achterbahn der Gefühle: Nach dem Aus im Riesenslalom folgte das Aus im Slalom und sie vergoss bittere Tränen. Ihr vor zwei Jahren verstorbener Vater fehlte der 26-Jährigen dabei besonders. In einem neuen Instagram-Post zeigt sie jetzt: Sie will sich nicht unterkriegen lassen.

„Das Mädchen, das gefallen ist, kann auch fliegen“, betitelt Shiffrin die Nachricht, die sie für ihre Fans auf Instagram geschrieben hat – und auch ein wenig für sich selbst. „Hier zu sein kann auch sehr schmerzhaft sein“, fährt sie fort. „Im Zielbereich gibt es sehr viel Enttäuschung und Herzschmerz – aber eben auch Unterstützung.“

Olympia Peking: Shiffrin mit emotionaler Insta-Nachricht

Die Rekord-Weltcupsiegerin mit 73 Rennsiegen geht auch auf den Beistand an, den sie von Kolleginnen und Kollegen bekommt, dazu kämen die spektakulären und inspirerenden Performances der Athleten, die alle täglich erleben und bewundern dürften.

Shiffrin sollte einer der Stars der Peking-Spiele werden, mehr als eine weitere Gold-Medaille, ihre dritte, wurde ihr zugetraut. Doch dann: Aus am siebten Tor im Riesenslalom, Fehler am vierten Tor im Slalom, erneutes Aus beim Olympiasieg ihrer Rivalin Petra Vlhova.

„Ich würde ihn jetzt wirklich gerne anrufen“, hatte die 26-Jährige danach über ihren vor zwei Jahren bei einem tragischen Unfall Zuhause verstorbenen Papa Jeff gesagt und schluchzte dabei. „Er würde mir wahrscheinlich sagen: Komm darüber hinweg. Aber er ist nicht hier, um mir das zu sagen.“

Olympia Peking: Chancen beim Abfahrtsrennen für Shiffrin

Jetzt will Shiffrin aber nach vorne schauen. „Wir haben noch viel vor uns. Das erste Abfahrtstraining beginnt morgen“, schrieb sie auf Instagram und schickte noch eine emotionale Botschaft hinterher an „alle, die den Schmerz der Niederlage“ spüren: „Lasst euch nur ganz kurz unterkriegen, dann steht ihr wieder auf und schlagt zurück.“

Am Dienstag steht der nächste Wettkampf für den US-Star an: Beim Abfahrtsrennen kann sie ihre bisherigen Rennen vergessen machen und fliegen. Aufmunterung dürfte ihr solange auch die Liebesbotschaft ihres Partners Aleksander Aamodt Kilde, der nach ihrem Slalom-Aus einen bewegenden Insta-Post absetzte: „Ich sehe nur eine Spitzensportlerin, die tut, was eine Spitzensportlerin tut! Der Druck, den wir allein im Sport auf Einzelpersonen ausüben, ist enorm, also lasst uns die gleiche Unterstützung zurückgeben“, schrieb der norwegische Skirennläufer. „Ich liebe dich Kaela“.