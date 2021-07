Gewichtheberin Hidilyn Diaz hat im Gewichtheben in der Klasse bis 55 Kilo für die Philippinen das erste olympische Gold in der Geschichte des Landes geholt. Dafür bekommt sie nun ein besonderes Privileg, welches sie ihr Leben lang an ihren Olympiasieg erinnern wird.

Die Airline „AirAsia“ hat der 30-Jährigen ein exklusives Privileg verliehen: Diaz wird fortan für den Rest ihres Lebens kostenlos mit der Airline fliegen dürfen. „Wir wollen, dass alle Asiaten glauben, dass sie es immer schaffen können. Hidilyn hat uns daran erinnert, dass man mit innerer Kraft, Durchhaltevermögen und einem goldenen Herzen alles durchstehen kann – egal, wie groß die Last ist, die man mit sich herumträgt“, hieß es in einem Statement des Sprechers der Airline, Steve Dailisan.

Die nur 1,54 Meter große Philippina stellte bei ihrem historischen Sieg einen olympischen Rekord von 127 Kilo im Stoßen auf und beendete damit den Goldregen, an dem sich das chinesische Team zuvor dreimal erfreuen konnte. Beim Sieg von Diaz mussten sie sich mit der Silbermedaille von Liao Qiuyun begnügen.

Für die Philippinen ist es seit dem Olympia-Debüt im Jahre 1924 die erste Goldmedaille im Gewichtheben. Bereits in Rio 2016 kam die frisch gebackene Olympiasiegerin ihrem Ziel ganz nah und sicherte sich die Silbermedaille.

Nach ihrem Sieg hatte sie noch eine Botschaft an die Menschen in ihrer Heimat: „An die junge Generation auf den Philippinen: Träumt hoch“. Ihren Traum hat sie sich mit der Goldmedaille nun erfüllt.