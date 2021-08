Der britische Schwimmstar Adam Peaty tauscht nach den Sommerspielen in Tokio die Badehose gegen Tanzschuhe ein. Der dreimalige Olympiasieger nimmt an der neuesten Ausgabe der BBC-Tanzshow „Strictly Come Dancing“ teil, wie jetzt bekannt wurde.

„Strictly Come Dancing“ ist ein Tanzwettbewerb im TV, bei dem die Paare aus je einem Promi und einem Profitänzer bestehen. Diese treten über mehrere Wochen in Shows gegeneinander an. Das deutsche Pendant „Let’s Dance“ läuft immer freitagabends bei RTL.

Olympiasieger Adam Peaty freut sich über Schwimmpause

„Ich denke, das wird viele Leute überraschen“, sagte der 26-jährige Peaty. „Ich freue mich wirklich sehr, mal etwas total anderes machen zu können und mich abseits des Beckens herauszufordern.“ Und eine Herausforderung scheint das Tanzparkett in der Tat für den Ausnahmeschwimmer zu sein: „Ich hoffe, dass mein Wettkampf-Charakter meine tänzerischen Fähigkeit wettmachen wird.“

Der Weltrekordler, der seit Jahren die Bruststrecken über 50 und 100 Meter dominiert, hatte nach seinen zwei Goldmedaillen von Tokio eine Pause vom Schwimmsport angekündigt. „Weil ich – seit ich mich erinnern kann – extrem viel investiert habe“, erklärte Peaty. Im Schnitt sei er in den vergangenen sieben Jahren auf zwei Wochen Urlaub gekommen. (sid/tha)