Am Freitag werden sie in Peking eröffnet, die am wenigsten nachhaltigen Olympischen Spiele der Geschichte. Spiele, die im Schatten der Pandemie stehen. Spiele, die vom chinesischen Regime als Show genutzt werden, um Stärke zu demonstrieren und die eigene Beliebtheit zu steigern. Spiele aber auch, in denen 2900 Athleten, die größtenteils unter der wahnwitzigen Vergabe des IOC leiden, in 109 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze kämpfen. Wie stehen die Chancen der 149 deutschen Athleten. Eine Prognose der MOPO.

Biathlon: Die olympische Lieblings-Sportart der Deutschen war eine Medaillenbank bei den vergangenen Spielen. 61-mal gab es Edelmetall, darunter 20-mal Gold. In Peking aber werden die deutschen Skijäger nach den Rücktritten von Laura Dahlmeier und Arnd Peiffer als Außenseiter an den Start gehen. Die Männer unterstrichen zuletzt immerhin aufsteigende Form. Vor allem mit Benedikt Doll wird zu rechnen sein. Der Sprint-Weltmeister von 2017 könnte auf einer der vier Einzelstrecken für einen Gold-Coup sorgen. Der Männer-Staffel ist an einem guten Tag Bronze hinter Norwegen und Frankreich zuzutrauen. MOPO-Prognose: 1x Gold, 0x Silber, 1x Bronze

Olympische Spiele: MOPO sagt 13 Goldmedaillen voraus

Bob: Es gibt keinen Sportler im deutschen Team, der so sehr auf Gold gepolt ist wie Francesco Friedrich. Mit elf WM-Titeln ist der Sachse schon im Alter von 31 Jahren Rekordweltmeister und lenkende Legende. In Pyeongchang gewann er Gold im Zweier und Gold im Vierer. Und alles deutet darauf hin, dass er diesen Erfolg in Peking wird wiederholen können. Bei den Frauen könnte die erst 23 Jahre alte Europameisterin Laura Nolte im Zweier von der Corona-Infektion der US-amerikanischen Top-Favoritin Elana Meyers Taylor profitieren und zu Gold rasen. MOPO-Prognose: 3x Gold, 0x Silber, 0x Bronze

Fast unschlagbar: Francesco Friedrich ist mit seiner Crew im Viererbob und im Zweierbob der haushohe Favorit auf Gold. In beiden Schlitten gewann der Sachse in dieser Saison sieben von acht Weltcup-Rennen.

Rodeln: 48 Olympiasieger wurden bisher im Rodeln gekrönt. 34-mal ging Gold nach Deutschland. Und das Ziel des deutschen Teams wird es auch diesmal sein, dass auf der 2,2 Milliarden Euro teuren Bahn in Yangqing alle vier zu vergebenden Titel gewonnen werden. Bei den Männern könnten sich Johannes Ludwig und Felix Loch ein Rennen um Gold liefern, bei den Frauen ist Julia Taubitz die Top-Favoritin, bei den Doppelsitzern dürften Toni Eggert und Sascha Benecken mit ihren Teamkollegen Tobias Wendl und Tobias Arlt um Gold konkurrieren. Alles andere als die Goldmedaille mit der Teamstaffel wäre eine Überraschung. MOPO-Prognose: 4x Gold, 2x Silber, 0x Bronze

Julia Taubitz ist in dieser Saison die stärkste Rodlerin der Welt. Die Weltmeisterin des Vorjahres will nun Olympia-Gold.

Nordische Kombination: Läuft alles normal, wird der Norweger Jarl Magnus Riiber in den beiden Einzelwettbewerben kaum zu schlagen sein. Vor allem Vinzenz Geiger ist es dahinter aber zuzutrauen, zwei Silbermedaillen zu gewinnen. Im Gesamtweltcup liegen vier Deutsche unter den besten acht. Die Staffel geht damit als Top-Favorit ins Rennen. MOPO-Prognose: 1x Gold, 2x Silber, 0x Bronze

Deutschland in Peking auf Medaillen-Jagd

Skeleton: Noch nie hat es einen deutschen Olympiasieger in der waghalsigen Sportart gegeben, die 1928 und 1948 zum olympischen Programm gehörte und seit 2002 fester Bestandteil der Spiele ist. Gut möglich, dass das so bleibt. Ein Platz auf dem Treppchen ist aber insbesondere bei den Männern, bei denen Axel Jungk und Christopher Grotheer zur Weltspitze gehören, drin. MOPO-Prognose: 0x Gold, 0x Silber, 1x Bronze

Ski alpin: 2018 hat es keine Medaille für das deutsche Alpin-Team gegeben. Das soll sich in Peking unbedingt ändern. Kira Weidle, Vizeweltmeisterin in der Abfahrt, ist der Sprung aufs Podest ebenso zuzutrauen wie Lena Dürr, die im Slalom in dieser Saison schon dreimal Dritte wurde. Mehr wird aber wohl kaum möglich sein – zu groß ist in dieser Disziplin die Dominanz von Mikaela Shiffrin (USA) und Petra Vlhova (Slowakei). MOPO-Prognose: 0x Gold, 0x Silber, 2x Bronze

Skispringen: Karl Geiger tritt als Führender des Gesamtweltcups an. Die Chance auf eine Goldmedaille in einem der beiden Einzelspringen ist da. Das Männer-Team hat an einem guten Tag ebenfalls beste Gold-Chancen. Bei den Frauen ist für Katharina Althaus eine Medaille möglich. MOPO-Prognose: 2x Gold, 1x Silber, 0x Bronze

MOPO-Prognose: 23 Deutsche Medaillen bei Olympia

Snowboard: Das deutsche Snowboard-Team hat eine extrem erfreuliche Entwicklung durchgemacht. Im Parallel-Riesenslalom dominiert Stefan Baumeister den Weltcup und ist ebenso ein Gold-Kandidat wie Martin Nörl, der im Snowboardcross zuletzt drei Weltcupsiege in Folge feierte. Im Slopestyle könnte Annika Morgan den Sprung aufs Treppchen schaffen. Schon ihr Bruder Ethan gehörte früher zur Snowboard-Elite. Warum es bei ihr noch besser laufe? „Weil ich weniger saufe“, sagte Morgan. Könnte sich auszahlen. MOPO-Prognose: 2x Gold, 0x Silber, 1x Bronze

Der König des Snowboardcross: Martin Nörl war in den vergangenen drei Weltcup-Rennen nicht zu schlagen.

Gesamt: Im Eishockey wäre es vermessen, von einem erneuten Medaillen-Coup nach dem Silber von Pyeongchang zu träumen. Das DEB-Team ist aber immer noch aussichtsreicher als alle anderen deutschen Athleten mit Kufen unter den Füßen. Im Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und Shorttrack gibt es keine Podest-Chancen. Auch im Langlauf und bei den Ski-Freestylern würden Medaillen Sensationen gleichen. Im Curling hat sich kein deutsches Team qualifiziert. Die MOPO-Prognose lautet daher, dass es am Ende der Olympischen Spiele von Peking 13 Gold- und je fünf Silber- und Bronzemedaillen für deutsche Athleten geben wird. Damit würde man nur knapp hinter das historisch beste Ergebnis von Pyeongchang (14-10-7) zurückfallen. MOPO-Prognose: 13x Gold, 5x Silber, 5x Bronze