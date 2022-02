Am Samstag präsentierte die ARD den ersten Wettkampftag der olympischen Winterspiele in Peking und lieferte gleich noch eine musikalische Überraschung mit. Nicht wenige Zuschauer werden sich bei der Übertragung gewundert haben: Ist das nicht Helene Fischer?



Sie haben richtig gehört: Helene Fischers Lied „Jetzt oder nie“ ist zum ARD-Song der Olympischen Winterspiele in Peking gekürt worden. Die Sängerin hofft, den deutschen Athletinnen und Athleten vor Ort mit ihrem Lied Glück zu bringen.

Helene Fischers Lied „Jetzt oder nie“ als Olympia-Glückbringer

Das Motto „Jetzt oder nie“ ist der Sängerin aus ihrer eigenen Karriere durchaus bekannt.

„Ich erinnere mich an viele Momente meiner Karriere, in denen es auch für mich ‚jetzt oder nie‚ geheißen hat. Meist habe ich mich für ‚jetzt‘ entschieden und bin damit gut gefahren. Ich hoffe, dass mein Song unseren Athletinnen und Athleten in Peking genauso viel Glück bringt, wie ich selbst mit ihm verbinde“, so die 37-Jährige.

„Jetzt oder nie“ ist einer der neuen Helene-Fischer-Songs, die auf ihrem im Oktober erschienenen Album „Rausch“ zu hören sind. Jetzt wird das Lied die Zuschauer durch die Olympischen Winterspiele in der ARD begleiten.

Weshalb die Wahl auf ausgerechnet diesen Song fiel? Weil die Zeile „Jetzt oder nie, das hier wird unsere Zeit sein“ den olympischen Geist perfekt beschreibe, begründet die ARD. (dpa/fe)