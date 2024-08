Es geht nicht mehr raus aus meinem Kopf. Ein Ohrwurm, der in Dauerschleife läuft und mich sogar in meinen Träumen begleitet. „Allez les Bleus!“ Tausendmal gehört. Mindestens. Oje, wie blöd? Halb so wild. Es ist der Soundtrack eines olympischen Sommermärchens. Paris hat Maßstäbe gesetzt in Sachen Ambiente und Atmosphäre. Faszinierend, begeisternd, mitreißend, oft atemberaubend und ohrenbetäubend. Mein Adrenalinspiegel im Dauerhoch. Oft Sonnenbrand, noch häufiger Gänsehaut. Ein Sportfest für alle Sinne – und im Sinne des Sports. Die besten Spiele aller Zeiten? MOPO-Reporter Nils Weber schildert seine ganz persönlichen Eindrücke aus Paris und beschreibt, warum die französische Hauptstadt ganz neue Maßstäbe für künftige Olympische Spiele gesetzt hat.