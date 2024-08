Hollywood-Star Tom Cruise plant spektakulären Stunt bei Olympia

Hollywood-Star Tom Cruise wird die Olympischen Spiele in Paris offenbar mit einem spektakulären Stunt abschließen. Wie TMZ-Sports unter Berufung auf eigene Quellen berichtet, soll sich der US-amerikanische Schauspieler bei der Abschlussfeier (11. August) vom Dach des Stade de France abseilen, auf dem Stadionfeld landen und dabei die Olympische Flagge tragen.

Anschließend wird demnach ein bereits im März aufgezeichneter Film abgespielt, in dem der 62-Jährige nach einem Fallschirmsprung am Hollywood-Wahrzeichen in Los Angeles ankommt – in der kalifornischen Metropole finden 2028 die nächsten Olympischen Sommerspiele statt.

Tom Cruise als Zuschauer in Paris unterwegs

Bilder und Videos sollen dann zeigen, wie Cruise, der bekannt für seine selbst durchgeführten Stunts ist, auf dem legendären Schriftzug in den Hollywood Hills steht. Der Star aus der Filmreihe „Mission Impossible” übergibt außerdem eine Flagge, wohl an einen Olympia-Athleten.

Cruise selbst ist aktuell in Paris vor Ort, schaute sich unter anderem einen Wettkampf von US-Turnstar Simone Biles an. (sid/bv)