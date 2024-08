„Hört mit dem Mobbing auf”: Umstrittene Boxerin bekommt Unterstützung

Ex-Weltmeisterin Amy Broadhurst aus Irland ist der algerischen Boxerin Imane Khelif im Gender-Wirbel von Paris zur Seite gesprungen. Broadhurst, die bei der WM 2022 gegen Khelif gewonnen hatte, forderte die Menschen in den Sozialen Medien dazu auf, „mit dem Mobbing aufzuhören”. Sie glaube nicht, dass Khelif „irgendetwas getan hat, um ‘zu schummeln’“, schrieb sie bei X: „Ich denke, es liegt in ihrer Geburtsgeschichte und das liegt außerhalb ihrer Kontrolle.”

Khelif ist einem Sturm der Entrüstung ausgesetzt, nachdem sie am Donnerstag ihren Auftaktkampf bei den Olympischen Spielen in 46 Sekunden gewonnen hatte. Der Box-Weltverband IBA hatte sie im vergangenen Jahr bei der WM qualifiziert, weil sie die „Teilnahmebedingungen” im Bezug auf ihr Geschlecht nicht erfüllt habe. Welche Tests dieser Entscheidung zugrunde lagen, teilte die IBA, die vom IOC nicht mehr anerkannt wird, nicht mit.

Adams: „Stigmatisiert und aus dem Wettkampf gedrängt“

Broadhurst wies darauf hin, dass Khelif neunmal gegen Frauen verloren habe, „das sagt alles”, schrieb sie und erinnerte daran, dass „durch nichts bestätigt ist, dass diese Person männlich ist”.

IOC-Sprecher Mark Adams hatte zuvor erklärt, das Internationale Olympische Komitee stehe “in sehr engem Kontakt mit der Athletin und ihrem Team”. Auch er beklagte die „schrecklich vielen Beschimpfungen” im Netz. Khelif werde „stigmatisiert und möglicherweise aus einem Wettkampf gedrängt”.

Am Samstag tritt Khelif (25) in der Klasse bis 66 kg im Viertelfinale gegen Anna Luca Hamori aus Ungarn an. Bei einem Sieg hat sie eine Medaille sicher. (sid/bv)