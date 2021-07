Der Sport-Marathon im Sommer 2021 geht weiter. Kaum ist die Fußball-Europameisterschaft vorbei, starten am Freitag in Tokio die Olympischen Sommerspiele – ebenfalls ein Jahr verspätet. Und im Vergleich zur EM brauchen TV-Sportfans hier noch wesentlich mehr Kondition.

Allein ARD und ZDF übertragen insgesamt 275 Stunden Olympia im Fernsehen und 2500 Stunden als Live­stream im Internet. Wer – rein theoretisch – diese 2500 Stunden komplett verfolgen will, muss dreieinhalb Monate rund um die Uhr vor Fernseher oder Handy sitzen. Eurosport kündigt sogar mehr als 4000 Live-Stunden an. Die MOPO verrät, wie und wo die Spiele zu sehen sind.

Olympische Spiele: So sehen Sie Olympia live im TV

Sendezeiten: Die japanische Hauptstadt ist Deutschland sieben Stunden voraus. Das bedeutet: Für Olympiafans sind Nachtschichten angesagt. Die Live-Übertragungen beginnen meistens gegen Mitternacht unserer Zeit – dann ist es in Tokio 7 Uhr am Morgen. Sendeschluss ist um 17 Uhr deutscher Zeit, also zur Geisterstunde in Japan. Eurosport überträgt praktisch rund um die Uhr. Bei ARD und ZDF ist das Hauptabendprogramm dagegen weitgehend Olympia-frei, von Zusammenfassungen in Tagesthemen und heute-journal abgesehen.

Olympia: Jessy Wellmer und Alexander Bommes für ARD im Einsatz

ARD: Jessy Wellmer und Alexander Bommes melden sich aus dem gemeinsamen Glasstudio von ARD und ZDF an der Tokyo Bay mit Blick auf die Rainbow Bridge und das Olympische Dorf. Sie hoffen auf Besuche deutscher Sportler und Medaillengewinner – wenn es die Corona-Lage in Japan erlaubt. ARD-Studioleiter Uwe Schwering weiß selbst noch nicht, was möglich sein wird, und was nicht: „Den Spagat hinzukriegen zwischen Nähe zum Geschehen und Kontaktvermeidung – das ist eine völlig neue olympische Disziplin. Ich hoffe, wir gehen da alle mit Gold nach Hause.“

An festen Experten hat das Erste nur Frank Buse­mann für die Leichtathletik und Julius Brink für Beachvolleyball angeheuert. Ansonsten sollen die bewährten Kommentatoren die Spiele erklären, von Tom Bartels beim Schwimmen bis zu Stephanie Baczyk und Bernd Schmelzer beim Fußball. Was nicht live im Fernsehen läuft, ist auf bis zu zehn Kanälen gleichzeitig in der ARD-Mediathek zu sehen. So kommen auch die „Randsportarten“ zu ihrem Recht.

ZDF: Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne dabei

ZDF: Hier sind Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne die altbekannten Gesichter im Tokioter Olympiastudio. Das Zweite hat deutlich mehr Experten engagiert. An Bord sind Philipp Crone (Hockey), Christian Keller (Schwimmen), Ronny Ziesmer (Turnen) und die zweimalige Olympiasiegerin Kristina Vogel für den Bahnradsport. Jonas Reckermann, 2012 zusammen mit Julius Brink Olympiasieger im Beachvolleyball, analysiert mit seinem von der ARD verpflichteten Gold-Partner um die Wette.

Auch das ZDF setzt auf seine bekanntesten Kommentatoren, von Béla Réthy (der am Freitag ab 12.10 Uhr die Eröffnungsfeier kommentiert) beim Hockey über Claudia Neumann beim Fußball bis zu Oliver Schmidt beim Rugby. In der Mediathek laufen bis zu zehn Streams parallel. Im Highlight Player können die Zuschauer direkt zu den Medaillenentscheidungen springen.

Eurosport überträgt Olympische Spiele live im TV

Eurosport: Beinahe wäre Tokio 2021 nur bei Eurosport gelandet, dem „Home of the Olympic Games“ in Europa. Erst nach langen Verhandlungen hat der Sportsender die Rechte an ARD und ZDF lizenziert. Bei Eurosport gibt es trotzdem die meisten und längsten Übertragungen aus Tokio. Attraktionen sollen das virtuelle Studio „Cube“, Top-Experten von Fabian Hambüchen (Turnen) bis Pascal Hens (Handball) sowie legendäre Stimmen am Mikrofon sein. So kommentiert Sigi Heinrich Leichtathletik und Turnen oder Matthias Stach das Schwimmen.

Von 9 Uhr bis 17 Uhr laufen die wichtigsten Entscheidungen in der „Medal Zone“ – einer Art Bundesliga-Konferenz, nur für Olympia. Tageszusammenfassungen gibt es um 17 Uhr und um 21.15 Uhr. Viele Übertragungen sind kostenlos auf Eurosport und beim Streamingdienst Joyn zu sehen. „Jede Olympia-Sekunde“ läuft mit bis zu 27 Streams gleichzeitig im Eurosport Player, bei Joyn+ (jeweils 6,99 Euro im Monat) und bei DAZN (14,99 Euro).