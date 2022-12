Sie hatte ganz viel Glück im Unglück. Die siebenfache Hamburger Olympia-Teilnehmerin Funke Oshonaike (46) hatte einen schweren Autounfall. Sie crashte in die Leitplanke, ihr neues Auto erlitt einen Totalschaden. Doch wie durch ein Wunder überlebte die Tischtennisspielerin nur leicht verletzt.

„Ich bin immer noch geschockt“, sagt Oshonaike der MOPO. Am vorletzten Wochenende wollte sich die 46-Jährige auf den Weg nach Frankfurt machen, um dort eine Freundin aus der nigerianischen Heimat zu treffen. Doch wegen des Orkans „Zeynep“ wurde ihre Bahnfahrt kurzfristig gestrichen. Also entschied sie sich stattdessen dazu, mit dem Auto zu fahren.

Funke Oshonaike: Hamburger Olympia-Sportlerin überlebt Autounfall

Auf der Autobahn stellte Oshonaike schließlich fest, dass ihr Tank fast leer war und suchte eine Tankstelle auf. In der Ausfahrt zu einer Raststätte krachte sie dann frontal in die Leitplanke. Oshonaike erlitt ein Trauma („Ich kann immer noch nicht gut schlafen“), an die Minuten des Unfalls kann sie sich nicht mehr genau erinnern. Doch sie selbst blieb überraschend von schlimmeren Verletzungen verschont.

MOPO

„Ich werde für immer dankbar sein. Gott hat mich gerettet und mir ein zweites Leben geschenkt“, sagt Oshonaike erleichtert.

Über den Totalschaden an ihrem brandneuen Auto kann sie hinwegsehen. „Das Auto kann man ersetzen, aber das Leben nicht“, sagt sie. „Ich bin glücklich, dass ich meine Kinder noch einmal sehen darf.“

Inzwischen ist Oshonaike wieder zu Hause bei ihren Kindern und erholt sich von dem Unfall. Im Sommer hatte sich die in Hamburg lebende Nigerianerin zum siebten Mal für die Olympischen Spiele qualifiziert – als erste Frau überhaupt im Tischtennis.