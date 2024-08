Frau an den Po gefasst? Olympia-Teilnehmer festgenommen

Ein ägyptischer Ringer ist in Paris festgenommen worden. Ihm werde vorgeworfen, in einer Bar die Hand auf den Po einer Frau gelegt zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Er ist demnach Teil der olympischen Delegation des nordafrikanischen Landes. Zur Identität des Sportlers machte die Behörde keine Angaben.

Es ist nicht die erste Festnahme eines Olympiateilnehmers bei diesen Spielen. Der australische Hockeyspieler Tom Craig war wegen des Kaufs von Kokain festgenommen worden und hatte die Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Gewahrsam verbracht. (dpa/bv)