Eskalation auf der Tribüne: Taiwan-Plakat sorgt für Eklat bei Olympia

Während der Olympischen Spiele in Paris sorgten zwei Vorfälle um taiwanische Anhänger für Aufsehen. Beim Badminton-Wettbewerb am Freitag wurde einer Studentin ein „Go Taiwan“-Plakat offenbar gewaltsam abgenommen, ein weiterer Anhänger aus Taiwan sei nach dem Hochhalten eines „Taiwan“-Plakats sogar aus der Halle geworfen worden, berichten mehrere internationale Medien. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) beruft sich dabei auf seine strengen Richtlinien – Kritiker aber sehen in dem Vorfall den vermeintlich großen Einfluss Chinas auf den Verband.

Das taiwanische Außenministerium verurteilte diesen Vorfall scharf als Gewaltakt, der den olympischen Werten von Freundschaft und Respekt widerspreche, berichtete der „Guardian“. Das IOC rechtfertigte sein Vorgehen mit den „sehr klaren Regeln“, die das Mitführen von Bannern untersagen.

Wu: „IOC behandelt Taiwan sehr streng“

Taiwans Regierung forderte eine Untersuchung des Vorfalls. Der taiwanische Vertreter in Frankreich, Wu Chih-chung, kritisierte das IOC für seine harte Haltung gegenüber Taiwan im Vergleich zur chinesischen Mannschaft. „Wenn es um das chinesische Team geht, behandelt das IOC Taiwan sehr streng“, sagte Wu gegenüber taiwanischen Medien.

Taiwanesische Athleten treten unter „Chinese Taipei“ an

Trotz der strikten IOC-Regeln zeigten taiwanische Fans während des spannenden Finales im Herren-Badminton-Doppel, bei dem Taiwan eine Goldmedaille gewann, ihre Unterstützung. Ungeachtet der Auflagen sangen sie während der Medaillenzeremonie die Nationalhymne – selbst das ist eigentlich verboten.

Seit Jahrzehnten sind taiwanische Athleten dazu gezwungen, unter dem Namen „Chinese Taipei“ anzutreten – eine Regelung, die das IOC strikt durchsetzt. Diese Praxis ist mutmaßlich auf den Druck der Kommunistischen Partei Chinas zurückzuführen, die Taiwan als Teil ihres Territoriums betrachtet und eine unabhängige Präsenz Taiwans auf internationaler Bühne verhindern will.