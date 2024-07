Jubel von deutschem Hockey-Helden geht ans Herz – Frau auf der Tribüne

Die deutschen Hockey-Herren haben auf dem Weg in das olympische Viertelfinale den zweiten klaren Sieg bejubelt. Nach dem Stimmungsdämpfer gegen Spanien meldete sich der Weltmeister um Doppel-Torschütze Gonzalo Peillat im Yves-du-Manoir-Stadion im Nordosten von Paris mit einem 5:1 gegen Südafrika zurück.

„Die Körpersprache war komplett anders. Das muss so bleiben“, sagte Peillat. 2016 wurde er mit Argentinien Olympiasieger – nun würde er gerne mit Deutschland jubeln. Peillat feierte vor den Augen seiner schwangeren Frau auf der Tribüne als Torschütze mit dem Daumen im Mund – ein Baby-Jubel. „Es wird ein Mädchen“, sagte der 31-Jährige.

Hockey-Männer erneut mit Blitzstart

Wie beim Auftaktsieg gegen Frankreich, als Goldkandidat Deutschland mit 8:2 gewann, glückte auch gegen den Afrikameister von 2022 wieder ein Blitzstart. Peillat erzielte bereits nach 44 Sekunden aus dem Feld die Führung für das Team von Bundestrainer André Henning. Der beim 0:2 gegen Spanien gesperrt fehlende Routinier Christopher Rühr (15. Minute) per Penalty und Justus Weigand (17.) sorgten für die 3:0-Halbzeitführung.

Südafrika verkürzte in der zweiten Hälfte durch Matthew Guise-Brown (35.), aber erneut Peillat (39.) stellte den alten Abstand her. Kapitän Mats Grambusch (58.) sorgte für den Endstand.

Henning: „Andere Aura“

„Das ist der Modus, in dem ich mir die Hockey-Nationalmannschaft bei Olympischen Spielen vorstelle“, sagte Bundestrainer André Henning nach der deutlichen Leistungssteigerung im Vergleich zum Spanien-Spiel. „Andere Aura, Ausstrahlung von der ersten Minute an, sehr viel Biss.“

Erstmals kamen bei diesem olympischen Turnier die Verteidiger Lukas Windfeder und Theo Hinrichs zum Einsatz, die zuvor verletzt oder angeschlagen pausiert hatten. „Es hat Spaß gemacht, endlich mit den Jungs auf dem Platz zu stehen“, sagte der von Blessuren gestoppte Windfeder.

Das könnte Sie auch interessieren: Schlechtes Olympia-Essen? Hamburger Beach-Girls widersprechen

Weiter geht es für den Mitfavoriten am Mittwoch gegen Europameister Niederlande. Letzter Gruppengegner ist dann am Freitag Großbritannien. Vier von sechs Teams qualifizieren sich direkt fürs Viertelfinale. Deutschland hatte 2012 in London letztmals Olympia-Gold gewonnen. Bei den Spielen 2021 in Tokio war die Mannschaft als Vierter im Medaillenkampf leer ausgegangen. (dpa/bv)