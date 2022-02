Seit ihrer ersten Goldmedaille bekommt Chinas Überfliegerin Eileen Gu Hassnachrichten auf der sozialen Plattform Instagram. Der Grund: Ihr Geburtsland USA. Snowboard-Olympiasiegerin Chloe Kim hat jetzt ihre Unterstützung für den chinesischen Ski-Freestyle-Star geäußert.

„Ich weiß, wie schwierig es für sie ist. Es ist nicht fair, wie mit ihr umgegangen wird“, sagte die US-Amerikanerin am Donnerstag, nachdem sie als erste Frau zum zweiten Mal olympisches Gold in der Halfpipe gewonnen hatte.

Olympia Peking: Gu bekommt Unterstützung von Kim

Gu, die gebürtig aus Kalifornien stammt, und in Peking im Big-Air-Wettbewerb für China ihre erste von bis zu drei möglichen Goldmedaillen holte, hatte zuletzt aus den USA zahlreiche Hasskommentare in den Sozialen Medien erhalten. „Du bist eine Enttäuschung“, „Komm bloß nicht wieder zurück in die Staaten“, waren noch die harmloseren darunter.

„Ich bin stolz darauf, dass sie mit 15 ihre Entscheidung getroffen hat“, sagte Kim. Die befreundete Gu habe sie damals nach den Gründen für ihre Entscheidung zugunsten der USA gefragt. Kims Vater war 1982 aus Südkorea in die USA eingewandert: „Meine Familie und meine Fans haben den Ausschlag gegeben. Aber jeder hat seine eigenen Gründe“, sagte sie. Ein Vergleich mit Gu sei „nicht fair“.

Olympia 2022: Gu steht unter enormen Druck

Nach ihrem Triumph auf der Schanze in Shougang habe Gu ihr geschrieben, „weil die Situation für sie schwierig war“, berichtete Kim: „Es ist dann mein Job, als Freundin für sie da zu sein.“ Das 18 Jahre alte Teilzeit-Model sei eine „herzerwärmende, talentierte und schlaue Frau“, sagte Kim: „Dass sie hier bei ihren ersten Spielen gleich im ersten Wettbewerb Gold holt, ist einfach verrückt.“

Das könnte Sie auch interessieren: Gold-Model Gu: Chinas Internet bricht zusammen – Hass aus den USA

Unter dem Hashtag #eileengutraitor, frei übersetzt „Eileen Gu, die Verräterin“, sind derzeit zahlreiche Beschimpfungen im Netz zu finden. Gu billige die Missachtung der Menschenrechte und sei das neue Gesicht kommunistischer Unterdrückung heißt es in anderen Kommentaren. (mp)