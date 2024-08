Er torkelte gewaltig: Superstar kommt sturzbetrunken zur Siegerehrung

Basketball-Star Nikola Jokic war nicht mehr zu bremsen. Nachdem der Center mit seinen Serben gegen Weltmeister Deutschland die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Paris perfekt gemacht hatte, begann unverzüglich die Party. Jokic, Bogdan Bogdanovic und weitere Spieler tranken Bier um Bier mit serbischen Fans, wie Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken zeigen. Der nicht zu 100 Prozent austrainiert wirkende Jokic präsentierte sich dabei strahlend, mit nacktem Oberkörper und Bauchansatz.

Der Haken für Serbiens Bronze-Basketballer: Rund zehn Stunden nach dem 93:83 über das Team von Dennis Schröder mussten Jokic und Co. noch einmal in die volle Bercy Arena, um sich ihre Bronzemedaillen abzuholen. Das Team wirkte nach einem langen Tage in der Hitze von Paris sichtlich angeschlagen. Jokic hatte bei der Siegerehrung teilweise Probleme, sich auf den Füßen zu halten.

Vinci il bronzo.

Finalmente puoi festeggiare.

Il passo da bronzo a sbronzo diventa subito brevissimo.

Da capo branco quale sei, organizzi un giro di tutti i bar di Parigi offrendo da bere ai compagni.

Al settimo bar sei già a petto nudo e panza di fuori assieme a Bogdanovic… pic.twitter.com/BuQoHkWf3a — La Giornata Tipo (@parallelecinico) August 11, 2024

Die ausgelassene Reaktion auf Bronze steht im krassen Kontrast zur NBA-Meisterschaft 2023, als Jokic die Denver Nuggets zum Triumph führte und anschließend auf dem Parkett ein maximal nüchternes Interview gab: „Der Job ist erledigt. Wir können nach Hause gehen.“ Diesmal sang und tanzte Jokic bereits im Mannschaftsbus, bevor weitere Biere und bei seinen Teamkollegen auch Zigarren im Verlauf des Samstags folgten.

Der Star-Center erlangte auch Kultstatus mit seiner Vorliebe für Pferde, die er in seiner Heimat Sombor gerne um sich hat. Gold holten sich am Abend die USA mit Superstar Stephen Curry nach einem packenden Finale gegen Gastgeber Frankreich. (dpa/bv)