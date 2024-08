Er erbricht Blut und scheitert früh: Tränen-Drama um Leichtathletik-Superstar

Drama um Gianmarco Tamberi, Gold für Hamish Kerr: Der 27-Jährige hat sich als erster Neuseeländer zum Olympiasieger im Hochsprung gekürt. Kerr setzte sich im Stechen gegen den US-Amerikaner Shelby McEwen durch, zuvor hatten beide 2,36 Meter übersprungen. Kerr setzte nach seinem Triumph zum Jubellauf an und legte sich zum Genießen mitten auf den Rasen im Stade de France. Tokio-Olympiasieger Mutaz Essa Barshim aus Katar musste sich diesmal mit Bronze (2,34) begnügen.

Vor drei Jahren hatten sich Barshim und Tamberi Gold geteilt, diesmal hatte der Europameister aus Italien keine Chance auf eine Medaille – mit 2,22 Metern landete er am Ende auf Rang elf. Tamberi hatte seinen Start am Samstag zunächst offen gelassen. „Ich wurde gerade mit einem Krankenwagen in die Notaufnahme gebracht, nachdem ich zweimal Blut erbrochen hatte“, schrieb der 32-Jährige bei Instagram. Fast unmittelbar vor dem Wettkampf verkündete er dann: „Ich werde da sein“.

Doch Tamberi, bei dem vor seiner Abreise nach Paris eine Nierenkolik diagnostiziert wurde, kam geschwächt nicht ins Fliegen. Nachdem er ausgeschieden war, weinte er bitterlich in den Armen seiner Fans und seines Trainers. Der ehemalige Vize-Europameister Tobias Potye (München) war in der Qualifikation ausgeschieden. (sid/lmm)