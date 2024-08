„Du bist der Beste“: Beliebter ZDF-Reporter hört nach bewegendem Olympia-Abend auf

Norbert König verabschiedete sich mit Gold. Der langjährige Leichtathletik-Reporter des ZDF beendete am Freitagabend in Paris seine Laufbahn und durfte zum Abschluss die Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye interviewen, die bei den Olympischen Spielen überraschend Gold gewann. Der 65-Jährige geht demnächst in den Ruhestand und hatte seinen letzten Leichtathletik-Einsatz für das Zweite.

König gehört Jahrzehnte zu den prominentesten Sport-Journalisten des ZDF. Er war eines der Gesichter des Senders. König moderierte nicht nur bei Live-Übertragungen wie nordischen Ski- und Leichtathletik-Weltmeisterschaften, er präsentierte auch „Das aktuelle Sportstudio und die „Sport-Reportage“.

„Das ist ein bewegender Abend“, sagte Olympia-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein zum Abschied. König antwortete: „Heute ist wie gemalt.“ Vor dem Abschied fügte Müller-Hohenstein noch an: „Du bist der Beste, es war mir eine Ehre. Ich werde dich drücken, da musst du durch.“ (dpa/bv)