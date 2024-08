Diese beiden Sportler tragen die deutsche Fahne bei der Schlussfeier

Die Triathletin Laura Lindemann und der Renn-Kanute Max Rendschmidt werden vom Deutschen Olympischen Sportbund für ihre erfolgreichen Auftritte in Paris belohnt.

Laura Lindemann und Max Rendschmidt tragen bei der Schlussfeier der Olympischen Spiele in Paris die deutsche Fahne. Die Olympiasiegerin in der Triathlon-Mixed-Staffel und der Olympiasieger im Vierer-Kajak wurden von der Delegationsleitung des Deutschen Olympischen Sportbundes aufgrund ihrer herausragenden sportlichen Auftritte ausgewählt.

Laura Lindemann kommt als erste Triathletin ins Ziel – Gold! imago/Pro Shots Laura Lindemann kommt als erste Triathletin ins Ziel – Gold!

Die 28 Jahre alte Lindemann und der 30 Jahre alte Rendschmidt erleben in Paris bereits ihre jeweils dritten Olympischen Spiele. „Laura und Max haben stellvertretend für das gesamte Team Deutschland mit ihren Leistungen bei den Olympischen Spielen Paris 2024 für Begeisterung bei Millionen von Menschen gesorgt. Sie sind hervorragende Botschafter für unsere deutsche Mannschaft“, begründete DOSB-Präsident Thomas Weikert die Entscheidung.

Max Rendschmidt (r.) gewann in Paris Gold mit dem Kajak-Vierer. picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert Max Rendschmidt (r.) gewann in Paris Gold mit dem Kajak-Vierer.

Die Schlussfeier der Spiele steigt am Sonntag (21 Uhr) im Stade de France. Es ist das erste Mal, dass die deutsche Fahne auch zum Abschluss von einem Duo getragen wird. Bei der Eröffnungsfeier ist dies seit den Spielen 2021 in Tokio der Fall. In Paris hatten Basketball-Star Dennis Schröder und die Judoka Anna-Maria Wagner die deutsche Fahne getragen.