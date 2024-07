Der Trend, er ist nicht der Freund der deutschen Olympia-Sportler. Vor drei Jahren in Tokio gab es für sie nur noch 37 Medaillen, darunter zehn goldene. Es war der tiefste Wert seit der Wiedervereinigung und nicht einmal halb so viel Edelmetall wie 1992 in Barcelona, als deutsche Sportler 82 Medaillen abräumten, darunter 33 goldene. Wie sieht es in Paris aus? Wer schafft es aufs Treppchen? Wer holt Gold? Die große MOPO-Prognose mit dem Blick auf alle Sportarten, in denen olympischer Glanz bevorsteht.