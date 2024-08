Plötzlich hatte es Nils Politt ganz eilig. So eilig, dass der deutsche Radprofi sogar sein Rennrad an die Seite stellte. Am pittoresken Café des Deux Moulins, bekannt aus dem Film „Die fabelhafte Welt der Amelie“, reizten Politt während des Straßenrennens der Olympischen Spiele weder der Avocado-Toast noch die Quiche des Tages. Für die Formule midi war er nach 15 Uhr auch zu spät. Nein, Politt trieb ein Notfall auf die Toilette der von Fans überfüllten Gaststätte.

„Ich war in der richtigen Gruppe, hatte gute Beine. Aber von jetzt auf gleich fingen die Magenprobleme an“, sagte Politt, der das Ziel nach 273 km letztlich als 70. mit 19:55 Minuten Rückstand auf Olympiasieger Remco Evenepoel erreichte: „Da ging dann nichts mehr, ich bin sehr enttäuscht.“ Immerhin, nach Verrichtung der Notdurft feierten ihn die anwesenden Gäste auf dem Weg zurück in den Sattel.

Das Video seines Blitz-Besuchs im berühmten Cafe an der Rue Lepic 15 ging im Internet viral. Politt, von den Fans an der Strecke und im Internet gleichermaßen gefeiert, wurde zum heimlichen Star des Straßenrennens, das die Massen begeisterte und denkwürdige Bilder produzierte.

Nach einem guten Start verpasste Nils Politt einen Olympia-Erfolg – wegen Magenproblemen. imago/Belga Nach einem guten Start verpasste Nils Politt einen Olympia-Erfolg – wegen Magenproblemen.

Hunderttausende verfolgten das Rennen durch die Pariser Innenstadt, die Stimmung am Montmartre erinnerte an L’Alpe d’Huez, die Stufen an der Sacre-Coeur dienten als Tribüne für Rad-Enthusiasten.

Nils Politt mußte während des Radrennens mal dringend auf Toilette. In der Innenstadt… Gegen diesen Beifall ist der Rückkehrapplaus beim Snooker ein Nichts. 😀 https://t.co/Cvb7hU4DSu — Imke Köhler (@HML1001) August 3, 2024

Evenepoel, bereits Gewinner des Zeitfahrens, sorgte vor dem Eiffelturm für ein Zielfoto für die Ewigkeit. Der Belgier, den im Finale vor dem Louvre ein Defekt schockte, stieg hinter der Ziellinie am Trocadero vom Rad und breitete als erster Doppel-Olympiasieger der Geschichte triumphierend die Arme aus. „Das ist historisch. Was für ein Tag“, sagte Evenepoel.

Politt war bis zu seinem gesundheitlichen Rückschlag ein gutes Rennen gefahren. 60 km vor dem Ziel hatte der Kölner attackiert und die Top-Favoriten um Evenepoel unter Druck gesetzt – dann drehte sich sein Magen. Die Bilder von Evenepoels Erfolg sah Politt erst später im Netz – genauso wie das virale Video seines Klo-Notfalls. (aw/sid)