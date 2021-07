Es kann durchaus vorkommen, dass man Personen, die man zuvor nur aus dem Fernsehen kannte, im realen Leben nicht sofort erkennt. Dass man aber das eigene große Sport-Idol nicht erkennt, das ist doch ziemlich kurios.

So geschehen bei Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen. Bei seiner Olympia-Premiere 2004 in Athen habe der damals 16-Jährige Turner sein eigenes Sport-Idol nicht erkannt, als dieser plötzlich neben ihm stand.

Fabian Hambüchen erkennt Rekord-Sieger Carl Lewis nicht

An einer Bushaltestelle habe Hambüchen plötzlich neben Weitsprung-Olympiasieger Carl Lewis gestanden, ohne jedoch zu wissen, dass dieser der neunmalige Olympiasieger gewesen sei, sagte der 33-Jährige.

Hambüchen-Mutter: „Du bist doch völlig Banane“

„Als ich das meiner Mutter erzählt habe, dass da ein Mann neben mir stand und ich ihn beschrieben habe, wie er aussah und gedacht habe, ich kenne den doch irgendwo her, hat sie gesagt: Du bist doch völlig Banane! Du wolltest immer laufen wie Carl Lewis, als Kind wolltest du den Laufstil annehmen und so weiter und so fort. Das sind so Momente, wo eine Riesen-Legende neben dir steht“, sagte der Olympiasiger am Reck.

Carl Lewis ist neben dem Finnen Paavo Nurmi, der erfolgreichste Leichthathlet bei Olympia. Der heute 60-Jährige gewann zwischen 1984 und 1996 neunmal Gold und einmal Silber im Sprint und im Weitsprung.