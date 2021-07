Selbst ist der Mann – dachten sich die deutschen Tennisspieler in Tokio und griffen beherzt zum Bügeleisen. Schließlich mussten die Matchshirts von Alexander Zverev und Co. mit dem Adler auf der Brust versehen werden, was sich allerdings als besonders schwere Geburt herausstellte.

In zahlreichen Videos auf Instagram hat Doppel-Spezialist Kevin Krawietz die mühevollen und lange erfolglosen Versuche dokumentiert, das Logo der deutschen Olympia-Athleten aufzubügeln. „So eine wichtige Aufgabe kann man nicht abgeben“, scherzte Tim Pütz am Samstag nach seinem Auftaktsieg an der Seite von Krawietz.

Deutsche Tennisprofis bügeln ihr Olympia-Logo selbst auf

Und beide zupften stolz die Adler auf ihren Shirts zurecht, als Zeichen einer letztlich doch gelungenen Mission. „Es war ein holpriger Anfang“, sagte Pütz, „aber danach war es auch sehr, sehr gut. Wir hatten ein, zwei Probehemden – ich glaube, das waren die, die der Kevin gefilmt hat.“

Auf den Videos ist Pütz mit dem Bügeleisen vor einem kleinen Tisch und einem Haufen weißer Shirts und Bügelstickern zu sehen – und dieser Adler will einfach nicht kleben bleiben. Wieder und wieder scheitert der Frankfurter, begleitet von mehr oder weniger hilfreichen Ratschlägen seiner umstehenden kichernden Kollegen.

„Wir kriegen es nie im Leben hin“, unkte Zverev, und Dominik Koepfer konnte gerade noch rechtzeitig warnen: „Das Shirt verbrennt!“ Doch danach ging alles „flüssig“, wie Krawietz versicherte. Lediglich Koepfer müsse in Tokio in einem Shirt spielen, auf dem der Adler „ein bisschen krumm“ sei. Auf weitere Bügel-Action im Olympischen Dorf hatten die Tennisprofis aber offenbar keine Lust. „Das Bügeleisen haben wir schon wieder abgegeben, das ist nicht mehr da“, sagte Pütz lachend. (mp/sid)