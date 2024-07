Muss es wieder Gold sein oder würde er sich bei den Olympischen Spielen vielleicht auch über Bronze freuen? Als die MOPO Tennis-Star Alexander Zverev bei den Hamburg Open, bei denen er an diesem Sonntag um den Titel spielt, diese Frage stellt, muss der Olympiasieger von Tokio kurz überlegen. „Am meisten“, sagt er dann „würde es mir bedeuten, wenn mir jemand sagt, ich gehe als Fahnenträger rein. Aber wenn ich im Turnier bin – und das ist mein Mindset generell in diesem Jahr – dann ist es natürlich das Ziel, das Turnier zu gewinnen. Jede Olympia-Medaille ist etwas besonderes. Aber Gold ist das Ziel.“ Ein Ziel, das er nicht allein erreichen kann, nicht allein erreichen will. Exklusiv für die MOPO stellt der 27-Jährige daher die Menschen vor, die ihn dabei unterstützen, das große Ziel zu erreichen.