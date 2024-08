„World’s Sexiest Swimmer“: Olympia-Star schläft aus Protest im Freien

Italiens Schwimm-Star Thomas Ceccon versuchte während der Olympischen Spiele auch an ungewöhnlichen Orten etwas Schlaf zu finden. In diesem Fall draußen in einem Park neben einer Bank. Aus Protest!

Er und diverse andere Athleten beschwerten sich über die „unterdurchschnittlichen“ Standards im Olympischen Dorf. Ceccon sagte laut „The Sun“: „Es gibt keine Klimaanlage im Dorf, es ist heiß, das Essen ist schlecht. Viele Athleten ziehen aus diesem Grund um. Es ist kein Alibi oder eine Ausrede, es ist die Realität, die vielleicht nicht jeder kennt.“

Ungeachtet der Bedingungen gelang es ihm am Montag, Gold über 100 m Rücken zu holen.

Athlet teilt Bild vom schlafenden Schwimmer

Indem er draußen schläft, hat der als „World’s Sexiest Swimmer“ Gefeierte seinen Protest verdeutlicht. Trotz erschwerter Schlafbedingungen gewann er mit der 4×100-m-Freistil-Staffel der Männer dann auch Bronze.

Geteilt hatte das Bild vom schlafenden Italiener der saudische Ruderer Husein Alireza via Instagram. Unklar ist jedoch der Zeitpunkt, zu dem das Foto entstanden ist. Als Ort ist das Olympische Dorf angeben.