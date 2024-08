US-Skater beschwert sich über seine Medaille – und erntet Shitstorm

Der US-Skater Nyjah Huston hat sich über die Qualität seiner Bronzemedaille beschwert, die er bei den Olympischen Spielen in Paris erhalten hat. Auf Instagram präsentierte Huston, der inzwischen in die USA zurückgekehrt ist, seine Medaille, die bereits sichtbar Patina angesetzt hat.

„Diese olympischen Medaillen sehen toll aus, wenn sie ganz neu sind“, sagte Huston in seiner Story. „Aber nachdem ich sie mit etwas Schweiß für eine kleine Weile auf meiner Haut getragen habe und meine Freunde sie am Wochenende tragen durften, sind sie offenbar nicht so hochwertig, wie man denken könnte.“

Nyjah Huston: „Die Qualität muss erhöht werden“

„Die Qualität der olympischen Medaillen muss ein bisschen erhöht werden“, riet der Skater. „Das sieht so aus, als ob ich das Ding 1982 gewonnen hätte, Bruder.“ Die Medaille erwecke den Anschein, dass sie einmal in den Krieg und wieder zurückgereist wäre.

Die neue WochenMOPO vom 9. August 2024 MOPO Die WochenMOPO – jeden Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Die Masche mit den möblierten Zimmern: Während Hamburg zögert, geht Berlin gegen die hohen Mieten vor

– Nach Brandbrief von Mitarbeitern: UKE trennt sich von Chefarzt

– Verprügelt, bespuckt und bepöbelt: Immer mehr Angriffe auf Hamburgs Retter

– 20 Seiten Sport: Wie schafft der HSV dieses Jahr den Aufstieg? Was erwartet St. Pauli diese Saison? Und: Das große MOPO-Zeugnis für Hamburgs Olympia-Athleten

– 24 Seiten Plan7: Interview mit Jan Delay vor seinem Konzert auf der Trabrennbahn. Plus Ticket-Verlosung!

In der Kommentarspalte gab es Aufklärung und Kritik für den Skater. „Das nennt man Patina“, klärte ein User den Sportler auf. „Völlig normal und natürlich für Bronze.“ Wenn er seine Medaille pflegen wolle, müsse er sie mit etwas klarer Schuhcreme eincremen.

Das könnte Sie auch interessieren: Verband vergisst Anmeldung! Leichtathletin um Olympia-Medaille gebracht

„Ihr Amerikaner seid die Einzigen, die sich über alles beschweren. Ihr haltet euch für den Mittelpunkt der Welt“, schimpfte ein anderer. „Wenn Sie die Medaille für Unsinn halten, geben Sie sie zurück! Manche Menschen verdienen es nicht, etwas im Leben zu gewinnen“, empörte sich ein anderer Nutzer. (dpa/bv)