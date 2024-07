3:0 gegen Australien! Hrubesch feiert mit den DFB-Frauen perfekten Olympia-Start

Ausrufezeichen zum Auftakt: Die DFB-Frauen haben einen Traumstart in ihre Medaillenmission bei den Olympischen Spielen hingelegt. Das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch setzte sich nach einem überzeugenden Auftritt mit 3:0 (1:0) gegen den WM-Vierten Australien durch und nahm ordentlich Schwung für die weiteren Aufgaben in der kniffligen Gruppe B auf.

Rückkehrerin Marina Hegering (24.), Lea Schüller (64.) und die überragende Jule Brand (68.) erzielten im Stade Velodrome in Marseille die Treffer für den Goldmedaillengewinner von 2016, der auch ohne die schwer verletzte Schlüsselspielerin Lena Oberdorf einen großen Schritt Richtung K.o.-Runde machte.

„Wir sind sehr froh. Wir hatten extrem viele Chancen und hätten bereits in der ersten Halbzeit den Sack zu machen können. So aufzutreten, ist ein gutes Zeichen“, freute sich Alexandra Popp. Jule Brand sah das ähnlich. Ihr Kommentar: „Wir waren von der ersten Minute da. Haben am Anfang nur unsere Chancen nicht genutzt. Durch Standards sind wir dann richtig in das Spiel gekommen und hatten auch mehr Ruhe.“

USA wird für Deutschland nun eine „ganz andere Nummer“

Die ersten beiden Tore waren per Kopf nach Eckbällen gefallen, danach spielt die DFB-Auswahl kontrolliert und souverän die Zeit runter. Besonders freuen über den Erfolg einen Tag vor der Eröffnungsfeier in Paris durfte sich auch Ann-Katrin Berger als neue Nummer 1 im deutschen Tor. Sie blieb direkt ohne Gegentreffer.

Bereits am Sonntag (21 Uhr) geht es gegen Rekord-Weltmeister USA ebenfalls in der südfranzösischen Hafenstadt weiter.„Das wird dann eine ganz andere Nummer“, meint Popp. Drei Tage später ist Sambia der Gegner in Saint-Étienne. Da nicht nur die Gruppenersten und -zweiten ins Viertelfinale einziehen, sondern auch die beiden besten Dritten aus drei Gruppen, könnte der Erfolg gegen Australien schon die halbe Miete fürs Weiterkommen sein.